Ogień w przestrzeni stropowej, wielogodzinna akcja

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w godzinach wieczornych. Płomienie rozwijały się w przestrzeni stropowej, co znacznie utrudniało działania strażaków. Akcja rozpoczęła się przed godziną 20.00 i zakończyła dopiero po godzinie 2.00 w nocy.

Na miejscu pracowały zastępy z Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – pięć wozów bojowych, a także jednostki OSP z Rydzyny, Dąbcza, Pawłowic i Kaczkowa.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległ cały budynek jednorodzinny oraz jego wyposażenie. Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną zdarzenia było użytkowanie wadliwego przewodu kominowego. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

