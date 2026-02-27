Ogień w przestrzeni stropowej, wielogodzinna akcja
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w godzinach wieczornych. Płomienie rozwijały się w przestrzeni stropowej, co znacznie utrudniało działania strażaków. Akcja rozpoczęła się przed godziną 20.00 i zakończyła dopiero po godzinie 2.00 w nocy.
Na miejscu pracowały zastępy z Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – pięć wozów bojowych, a także jednostki OSP z Rydzyny, Dąbcza, Pawłowic i Kaczkowa.
W wyniku pożaru zniszczeniu uległ cały budynek jednorodzinny oraz jego wyposażenie. Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną zdarzenia było użytkowanie wadliwego przewodu kominowego. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.
