Ligowa szansa na rewanż
GI Malepszy Futsal Leszno ma przed sobą ważne spotkanie ligowe. W sobotę o godzinie 20.00 w hali Trapez zmierzy się z beniaminkiem – Jaxan Śląsk Wrocław.
W pierwszej rundzie leszczynianie niespodziewanie przegrali na wyjeździe 1:2. Teraz celem jest komplet punktów i rewanż przed własną publicznością. Choć rywale walczą o utrzymanie i znajdują się w trudnej sytuacji w tabeli, na pewno nie oddadzą meczu bez walki. Każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy będzie można uznać za niespodziankę.
Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie GI Malepszy Futsal Leszno sięgnął po historyczne, trzecie miejsce w lidze i brązowe medale.
Polecany artykuł:
Pucharowe starcie z mistrzem Polski
Kilka dni później, w środę o godzinie 19.00, kibiców czeka kolejna sportowa gratka. W ćwierćfinale Pucharu Polski do Leszna przyjedzie Piast Gliwice – obrońca tytułu mistrza Polski i aktualny wicelider FOGO Futsal Ekstraklasa.
Stawką meczu będzie awans do półfinału krajowych rozgrywek. To jedno z najtrudniejszych możliwych wyzwań, ale jednocześnie ogromna szansa na kolejny sukces przed własną publicznością.
W obu spotkaniach leszczyński zespół liczy na głośne wsparcie kibiców. Doping w hali Trapez może okazać się kluczowym atutem w walce o ligowe punkty i pucharowy awans.