Ligowa szansa na rewanż

GI Malepszy Futsal Leszno ma przed sobą ważne spotkanie ligowe. W sobotę o godzinie 20.00 w hali Trapez zmierzy się z beniaminkiem – Jaxan Śląsk Wrocław.

W pierwszej rundzie leszczynianie niespodziewanie przegrali na wyjeździe 1:2. Teraz celem jest komplet punktów i rewanż przed własną publicznością. Choć rywale walczą o utrzymanie i znajdują się w trudnej sytuacji w tabeli, na pewno nie oddadzą meczu bez walki. Każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy będzie można uznać za niespodziankę.

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie GI Malepszy Futsal Leszno sięgnął po historyczne, trzecie miejsce w lidze i brązowe medale.

Pucharowe starcie z mistrzem Polski

Kilka dni później, w środę o godzinie 19.00, kibiców czeka kolejna sportowa gratka. W ćwierćfinale Pucharu Polski do Leszna przyjedzie Piast Gliwice – obrońca tytułu mistrza Polski i aktualny wicelider FOGO Futsal Ekstraklasa.

Stawką meczu będzie awans do półfinału krajowych rozgrywek. To jedno z najtrudniejszych możliwych wyzwań, ale jednocześnie ogromna szansa na kolejny sukces przed własną publicznością.

W obu spotkaniach leszczyński zespół liczy na głośne wsparcie kibiców. Doping w hali Trapez może okazać się kluczowym atutem w walce o ligowe punkty i pucharowy awans.

