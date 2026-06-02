Tegoroczne święto miasta potrwa od 5 do 7 czerwca. Każdy dzień to zupełnie inny klimat – od rockowego uderzenia, przez wielkie show estradowe, aż po rodzinny festyn.
Piątek, 5 czerwca: Rockowa noc i artystyczny performance
Zabawa rozpocznie się wieczorem na dziedzińcu Kościańskiego Ośrodka Kultury (KOK). Fani mocniejszych brzmień i bluesa powinni pojawić się tam już od godziny 18:00.
- Atrakcja specjalna: Widowiskowy performance malowania bramy garażowej.
- Koncerty (od 18:00): Orkiestra Dęta Ton (w wersji rockowej!), Kontrola Trakcji oraz Yellow Snow.
- Gwiazda wieczoru (20:00): Zespół Strefa Zero, który przypomni największe przeboje grupy Maanam.
Sobota, 6 czerwca: Wielkie koncerty na boisku przy SP nr 1
To będzie kulminacyjny punkt programu. Impreza masowa na 5 tysięcy osób wystartuje o 17:00, kiedy to zostaną otwarte bramy stadionu.Oto dokładny harmonogram sobotnich gwiazd:
- 18:30 – Jacek Stachursky: Wykonawca, na którego kościańska publiczność czeka z ogromną niecierpliwością.
- 20:30 – Ich Troje: Michał Wiśniewski zapowiada spektakularne show – wokalista ma pojawić się na specjalnej huśtawce podwieszonej nad sceną.
- 22:30 – Gromee: Jeden z najpopularniejszych polskich DJ, wybrany przez mieszkańców w specjalnym głosowaniu, rozkręci klubową imprezę pod gołym niebem.
- Od 00:00 do 02:30: Noc z DJ-ami (Wajs, Damilio Grand, Tricya).
Niedziela, 7 czerwca: Rodzinny relaks na Placu Wolności
Ostatni dzień świętowania (13:00–18:00) dedykowany jest rodzinom i najmłodszym mieszkańcom.
- Dla dzieci: Strefa Dziecka, eurobungee, szczudlarze, fotobudka 360° oraz Balonowe Show.
- Scena: Występy przedszkolaków i grupy Hip-Hop Street Dance.
- Gwiazda niedzieli (15:00): Interaktywny koncert zespołu Spoko Loko.
Co jeszcze czeka na uczestników?
Przez cały weekend na mieszkańców czekać będzie bogata strefa gastronomiczna z lokalnymi przysmakami. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdziemy m.in. turniej w boule oraz specjalne atrakcje przygotowane przez Muzeum Regionalne.