Tegoroczne święto miasta potrwa od 5 do 7 czerwca. Każdy dzień to zupełnie inny klimat – od rockowego uderzenia, przez wielkie show estradowe, aż po rodzinny festyn.

Piątek, 5 czerwca: Rockowa noc i artystyczny performance

Zabawa rozpocznie się wieczorem na dziedzińcu Kościańskiego Ośrodka Kultury (KOK). Fani mocniejszych brzmień i bluesa powinni pojawić się tam już od godziny 18:00.

Koncerty (od 18:00): Orkiestra Dęta To n (w wersji rockowej!), Kontrola Trakcji oraz Yellow Snow.

Gwiazda wieczoru (20:00): Zespół Strefa Zero, który przypomni największe przeboje grupy Maanam.

Sobota, 6 czerwca: Wielkie koncerty na boisku przy SP nr 1

To będzie kulminacyjny punkt programu. Impreza masowa na 5 tysięcy osób wystartuje o 17:00, kiedy to zostaną otwarte bramy stadionu.Oto dokładny harmonogram sobotnich gwiazd:

18:30 – Jacek Stachursky: Wykonawca, na którego kościańska publiczność czeka z ogromną niecierpliwością.

22:30 – Gromee: Jeden z najpopularniejszych polskich DJ, wybrany przez mieszkańców w specjalnym głosowaniu, rozkręci klubową imprezę pod gołym niebem.

Niedziela, 7 czerwca: Rodzinny relaks na Placu Wolności

Ostatni dzień świętowania (13:00–18:00) dedykowany jest rodzinom i najmłodszym mieszkańcom.

Dla dzieci: Strefa Dziecka, eurobungee, szczudlarze, fotobudka 360° oraz Balonowe Show.

Co jeszcze czeka na uczestników?

Przez cały weekend na mieszkańców czekać będzie bogata strefa gastronomiczna z lokalnymi przysmakami. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdziemy m.in. turniej w boule oraz specjalne atrakcje przygotowane przez Muzeum Regionalne.

