Dni Kościana 2026 już w ten weekend! Ich Troje, Stachursky i Gromee – sprawdź godzinowy program imprezy

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-02 10:55

To będzie jeden z najgorętszych weekendów roku w regionie! Już w najbliższy piątek, 5 czerwca, ruszają Dni Kościana 2026. Na scenie pojawią się legendy polskiej muzyki, a organizatorzy przygotowali show, o którym będzie głośno. Sprawdź, o której godzinie wystąpią Twoi ulubieni artyści, by nie przegapić najważniejszych momentów.

Michał Wiśniewski

i

Autor: AKPA

Tegoroczne święto miasta potrwa od 5 do 7 czerwca. Każdy dzień to zupełnie inny klimat – od rockowego uderzenia, przez wielkie show estradowe, aż po rodzinny festyn.

Piątek, 5 czerwca: Rockowa noc i artystyczny performance

Zabawa rozpocznie się wieczorem na dziedzińcu Kościańskiego Ośrodka Kultury (KOK). Fani mocniejszych brzmień i bluesa powinni pojawić się tam już od godziny 18:00.

  • Atrakcja specjalna: Widowiskowy performance malowania bramy garażowej.
  • Koncerty (od 18:00): Orkiestra Dęta Ton (w wersji rockowej!), Kontrola Trakcji oraz Yellow Snow.
  • Gwiazda wieczoru (20:00): Zespół Strefa Zero, który przypomni największe przeboje grupy Maanam.

Sobota, 6 czerwca: Wielkie koncerty na boisku przy SP nr 1

To będzie kulminacyjny punkt programu. Impreza masowa na 5 tysięcy osób wystartuje o 17:00, kiedy to zostaną otwarte bramy stadionu.Oto dokładny harmonogram sobotnich gwiazd:

  • 18:30 – Jacek Stachursky: Wykonawca, na którego kościańska publiczność czeka z ogromną niecierpliwością.
  • 20:30 – Ich Troje: Michał Wiśniewski zapowiada spektakularne show – wokalista ma pojawić się na specjalnej huśtawce podwieszonej nad sceną.
  • 22:30 – Gromee: Jeden z najpopularniejszych polskich DJ, wybrany przez mieszkańców w specjalnym głosowaniu, rozkręci klubową imprezę pod gołym niebem.
  • Od 00:00 do 02:30: Noc z DJ-ami (Wajs, Damilio Grand, Tricya).

Polecany artykuł:

Gmina Przemęt szykuje imprezę roku! 50-lecie z plejadą gwiazd: Gromee, Tymek i …

Niedziela, 7 czerwca: Rodzinny relaks na Placu Wolności

Ostatni dzień świętowania (13:00–18:00) dedykowany jest rodzinom i najmłodszym mieszkańcom.

  • Dla dzieci: Strefa Dziecka, eurobungee, szczudlarze, fotobudka 360° oraz Balonowe Show.
  • Scena: Występy przedszkolaków i grupy Hip-Hop Street Dance.
  • Gwiazda niedzieli (15:00): Interaktywny koncert zespołu Spoko Loko.

Co jeszcze czeka na uczestników?

Przez cały weekend na mieszkańców czekać będzie bogata strefa gastronomiczna z lokalnymi przysmakami. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdziemy m.in. turniej w boule oraz specjalne atrakcje przygotowane przez Muzeum Regionalne.

Radio Eska: Wszystkie żony Michała Wiśniewskiego. Z kim związany był lider Ich Troje?
Słodycze z czasów PRL. Pamiętasz, czym zajadałeś się w dzieciństwie?
Pytanie 1 z 10
1. Jak nazywała się guma do żucia z historyjkami, którą dzieci kolekcjonowały?