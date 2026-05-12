Kto wystąpi w Przemęcie? Line-up robi wrażenie

Największym magnesem nadchodzącego święta będą koncerty gwiazd ogólnopolskiego formatu. Program muzyczny został ułożony tak, aby trafić w gusta różnych pokoleń. Na stadionie sportowym wystąpią:

Gromee – mistrz muzyki tanecznej i jeden z najpopularniejszych DJ-ów w Polsce (27 czerwca)

– mistrz muzyki tanecznej i jeden z najpopularniejszych DJ-ów w Polsce (27 czerwca) Tymek – raper i wokalista, autor takich hitów jak „Język ciała”, (28 czerwca)

– raper i wokalista, autor takich hitów jak „Język ciała”, (28 czerwca) Michał Szczygieł – finalista „The Voice of Poland”, znany z energetycznych, popowych brzmień, (27 czerwca)

– finalista „The Voice of Poland”, znany z energetycznych, popowych brzmień, (27 czerwca) Perfect & Łukasz Drapała – legendarny rockowy repertuar w nowym, potężnym wykonaniu, (27 czerwca)

– legendarny rockowy repertuar w nowym, potężnym wykonaniu, (27 czerwca) Czadoman – gwarancja świetnej zabawy przy dźwiękach muzyki tanecznej. (28 czerwca)

Oprócz ogólnopolskich gwiazd, na scenie zaprezentują się również lokalni artyści, promując dorobek kulturalny regionu.

Nie tylko muzyka. Przejazdy kolejką i atrakcje dla rodzin

Jubileusz 50-lecia to święto całej społeczności, dlatego program wypełniono atrakcjami dla osób w każdym wieku. Uczestnicy będą mogli skorzystać z:

Specjalnych przejazdów kolejką turystyczną po najbardziej malowniczych trasach Gminy Przemęt,

po najbardziej malowniczych trasach Gminy Przemęt, Bogatej strefy gastronomicznej z lokalnymi przysmakami,

z lokalnymi przysmakami, Dedykowanej strefy zabaw dla dzieci i rodzinnych animacji.

Ważna informacja dla zainteresowanych: Bilety na przejazdy kolejką turystyczną będą dostępne w sprzedaży już od 1 czerwca. Warto się pospieszyć, ponieważ trasy wiodą przez najpiękniejsze zakątki gminy i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Wydarzenie odbędzie się 27–28 czerwca na stadionie sportowym w Przemęcie.

