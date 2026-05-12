Gmina Przemęt szykuje imprezę roku! 50-lecie z plejadą gwiazd: Gromee, Tymek i Perfect na scenie

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-05-12 10:49

To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń regionu w 2026 roku. Gmina Przemęt obchodzi swój złoty jubileusz i z tej okazji przygotowała dwudniowe święto, jakiego dawno nie było. Na scenie pojawią się topowi artyści, a lista atrakcji dla całych rodzin jest imponująca. Sprawdź, co wydarzy się 27 i 28 czerwca na stadionie w Przemęcie!

Tymek

i

Autor: Tymek/ Facebook

Kto wystąpi w Przemęcie? Line-up robi wrażenie

Największym magnesem nadchodzącego święta będą koncerty gwiazd ogólnopolskiego formatu. Program muzyczny został ułożony tak, aby trafić w gusta różnych pokoleń. Na stadionie sportowym wystąpią:

  • Gromee – mistrz muzyki tanecznej i jeden z najpopularniejszych DJ-ów w Polsce (27 czerwca)
  • Tymek – raper i wokalista, autor takich hitów jak „Język ciała”, (28 czerwca)
  • Michał Szczygieł – finalista „The Voice of Poland”, znany z energetycznych, popowych brzmień, (27 czerwca)
  • Perfect & Łukasz Drapała – legendarny rockowy repertuar w nowym, potężnym wykonaniu, (27 czerwca)
  • Czadoman – gwarancja świetnej zabawy przy dźwiękach muzyki tanecznej. (28 czerwca)

Oprócz ogólnopolskich gwiazd, na scenie zaprezentują się również lokalni artyści, promując dorobek kulturalny regionu.

Nie tylko muzyka. Przejazdy kolejką i atrakcje dla rodzin

Jubileusz 50-lecia to święto całej społeczności, dlatego program wypełniono atrakcjami dla osób w każdym wieku. Uczestnicy będą mogli skorzystać z:

  • Specjalnych przejazdów kolejką turystyczną po najbardziej malowniczych trasach Gminy Przemęt,
  • Bogatej strefy gastronomicznej z lokalnymi przysmakami,
  • Dedykowanej strefy zabaw dla dzieci i rodzinnych animacji.

Ważna informacja dla zainteresowanych: Bilety na przejazdy kolejką turystyczną będą dostępne w sprzedaży już od 1 czerwca. Warto się pospieszyć, ponieważ trasy wiodą przez najpiękniejsze zakątki gminy i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Wydarzenie odbędzie się  27–28 czerwca na stadionie sportowym w Przemęcie.

Polecany artykuł:

Tajemnice masońskiego trójkąta i drzewo-gigant. Poznaj sekrety Włoszakowic! [ZD…
Gromee o współpracy z Dodą i Górniak. Nie można ich porównywać!
Szybka powtórka z lektur przez maturą 2026. 10/10 i możesz mieć pewność, że polskim nie musisz się przejmować
Pytanie 1 z 10
Rozpoznasz, w której książce padły te słowa: "Kochasz, ponieważ kochasz. Kocha się bez przyczyny"?