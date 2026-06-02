Unikalne skarby motoryzacji w sercu Wielkopolski: Poznaj niezwykłą historię Auto-Muzeum w Gostyniu

Tomasz Szymlet
2026-06-02 10:29

W niewielkim Gostyniu, około 70 km od Poznania, kryje się jedna z najbardziej niezwykłych prywatnych kolekcji motoryzacyjnych w Europie. To tutaj rodzina Pedów od dziesięcioleci pielęgnuje pasję, która przerodziła się w muzeum pełne unikatów na skalę światową, gdzie każdy eksponat jest w pełni sprawny i gotowy do drogi.

Auto-Muzeum w Gostyniu

Autor: Auto-Muzeum w Gostyniu

Wszystko zaczęło się od „wraku w krzakach”

Historia tej kolekcji przypomina scenariusz filmowy. Wszystko zaczęło się w 1968 roku, kiedy Jan Peda dostrzegł zabytkowego Studebakera Dictator Six z 1928 roku porzuconego w zaroślach niedaleko Śmigla. Po dwóch latach starań udało mu się nabyć auto, odrestaurować je i jeszcze w 1970 roku wyruszyć na pierwszy rajd. Ten konkretny egzemplarz, pieszczotliwie nazywany „Sztuderem”, ma bogatą polską historię – przed wojną służył dyrekcji cukrowni w Gnieźnie, a po wojnie brał udział w elektryfikacji wsi, ciągnąc słupy wysokiego napięcia.

Perły w koronie: Bugatti, Maserati i auto z wikliny

Auto-Muzeum to nie tylko garaż z zabytkami, to miejsce, gdzie można spotkać motoryzacyjne legendy:

  • Bugatti T40 (1928): Prawdopodobnie jedyny przedwojenny egzemplarz tej marki w Polsce. Co ciekawe, Maciej Peda otrzymał go od ojca w prezencie ślubnym jako zestaw „zrób to sam” w częściach. Dziś auto rozpędza się do 140 km/h.
  • REO Gentleman’s Roadster (1908): Jeden z najstarszych zarejestrowanych samochodów w Polsce, sprowadzony w opłakanym stanie z Kanady i przywrócony do pełnej świetności w Gostyniu.
  • Hanomag Kommissbrot (1928): Niezwykły pojazd z nadwoziem... uplecionym z wikliny, co miało na celu obniżenie masy auta.
  • Lorraine-Dietrich SMHI (1913): Jedyny zachowany na świecie egzemplarz tego typu, który przed laty należał do barona Jana Albina Goetza, właściciela browaru w Okocimiu.

Nie tylko samochody: Skrzydła historii pod dachem

Pasja rodziny Pedów wykracza poza cztery koła. W halach muzealnych można podziwiać również:

  • Elementy bombowca Boeing B-17 Flying Fortress oraz silniki lotnicze, m.in. z legendarnego Sztukasa (Junkers Ju 87).
  • Zabytkowe maszyny rolnicze, w tym lokomobilę parową z 1898 roku oraz unikatowe traktory Lanz i Fendt.

Gwiazdy wielkiego ekranu

Eksponaty z Gostynia to prawdziwi celebryci. Samochody „grały” w licznych produkcjach telewizyjnych i filmowych, takich jak „Sensacje XX wieku” Bogusława Wołoszańskiego, filmy o Arsène Lupin, czy polska produkcja „Hiszpanka”.

Jak zwiedzić to wyjątkowe miejsce?

Muzeum mieści się przy ulicy Górnej 202 w Gostyniu. Warto pamiętać, że jest to kolekcja prywatna i nie posiada stałych godzin otwarcia. Aby móc podziwiać te mechaniczne dzieła sztuki na żywo, należy wcześniej uzgodnić termin wizyty telefonicznie z właścicielami. To gwarantuje osobiste podejście i szansę na usłyszenie fascynujących opowieści prosto od pasjonatów, którzy tchnęli w te maszyny drugie życie.

Żródła: Auto -Muzeum Jan & Maciej Peda, Maciej Peda i jego kolekcja - przedwojenne Bugatti, silniki samolotów i historie których nie znacie (YouTube), KlassikAuto.pl 

