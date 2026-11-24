Wydarzenie pod hasłem „Dopóki piłka w grze!” to okazja, żeby zobaczyć razem pokolenia, które tworzyły lokalny futbol przez dziesiątki lat. Na parkiecie i przy stolikach spotkają się dawni zawodnicy, obecni piłkarze oraz najmłodsi adeptci futbolu.

Co w programie?

Organizatorzy przygotowali popołudnie łączące historię z boiskową rywalizacją:

wspomnienia piłkarzy i działaczy z archiwalnymi fotografiami w tle,

z archiwalnymi fotografiami w tle, wystawę pamiątek związanych z lokalnymi klubami,

związanych z lokalnymi klubami, mecze pokoleń – na boisku zagrają oldboje oraz żaki młodsze,

– na boisku zagrają oldboje oraz żaki młodsze, rozmowy przy kawie w swobodnej, klubowej atmosferze.

"Towarzystwo Ziemi Osieckiej postanowiło zaprosić przedstawicieli obu klubów, czyli Osy Osieczna i Błękitnych Kąkolewo. Chcemy przypomnieć kawał historii naszej lokalnej piłki nożnej. Zapraszamy wszystkich kibiców"

mówi Martyna Sowińska, prezes Towarzystwa Ziemi Osieckiej.

Od LZS-ów po dzisiejsze drużyny

Historia piłki nożnej w tych okolicach sięga powojennych lat. W gminie Osieczna pierwsze Ludowe Zespoły Sportowe zaczęły działać w 1946 roku. W latach 90. powstała LZS OSA Osieczna, a w 1997 roku pasjonaci utworzyli grupę Oldboys Osieczna pod przewodnictwem Józefa Juchniewicza. Zespół nie tylko grał i integrował lokalne środowisko, ale też wyjeżdżał na mecze m.in. do Holandii i Niemiec. W 2008 roku doszło do fuzji GKS OSA Osieczna oraz GKS Tęcza Ziemnice.

W Kąkolewie LZS powstał w 1948 roku. Piłkarze grali wtedy w miejscu, gdzie dziś stoi szkoła, a szatnię zbudowali sami z cegły ze starej oficyny przy pałacu. W latach 60. i 70. drużyna rywalizowała m.in. w A klasie. Po przerwie od 1978 roku klub wrócił do życia w 2007 roku jako KS Błękitni Kąkolewo. Dziś Błękitni występują w klasie okręgowej i prowadzą kilka grup młodzieżowych – m.in. młodzików młodszych, orlików młodszych oraz żaków młodszych.

Spotkanie zaczyna się w piątek, 27 listopada o godz. 17:00 w hali Olimpia przy Zespole Szkół w Kąkolewie. Organizatorzy zapewniają transport z Osiecznej – zbiórka zaplanowana jest na godz. 16:30 na Rynku w Osiecznej. Wstęp jest otwarty dla sympatyków futbolu i kibiców obu klubów.