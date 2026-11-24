Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (21 listopada). Policjanci rawickiej komendy przyjęli zawiadomienie o kradzieży samochodu osobowego marki Volkswagen Polo. Auto z 2003 roku stało zaparkowane na osiedlu Sienkiewicza w Rawiczu. Wewnątrz auta pozostawiono kluczyki oraz dokumenty pojazdu. Samochód i złodziej znaleźli się dwa dni później.

Na terenie gminy Jutrosin dzielnicowa podczas służby zauważyła skradzionego Volkswagena Polo. Gdy podeszła bliżej, w środku pojazdu siedział śpiący mężczyzna. Policjanci natychmiast go zatrzymali, a auto odzyskali – po wykonaniu niezbędnych czynności samochód wróci do rąk właściciela - mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do jednostki policji i usłyszał już zarzut kradzieży samochodu.

W toku czynności funkcjonariusze ustalili, że 55-latek wyszedł na wolność z zakładu karnego – gdzie odbywał karę za inne przestępstwa – dokładnie tego samego dnia, w którym doszło do kradzieży Volkswagena - dodaje B. Jarczewska.

A to z pewnością będzie miało wpływ na wysokość kary, którą wymierzy mu sąd.

Samochód nagle stanął w płomieniach