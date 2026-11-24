Bartłomiej Kowalski i Zuzanna – miłość ze stadionu i wsparcie w teamie

Bartłomiej Kowalski od przełomu 2024 i 2025 roku tworzy parę z Zuzanną (Zuzą). Para zna się od wielu lat, a ich drogi po raz pierwszy skrzyżowały się na stadionie Wandy w Krakowie.

Zuzanna odgrywa kluczową rolę w życiu i karierze zawodnika – aktywnie wspiera go w codziennych obowiązkach okołożużlowych, pomagając w sprawach formalnych, papierkowych oraz medialnych. Dzięki temu Kowalski może w pełni skoncentrować się na treningach oraz pracy w warsztacie. Ukochaną można też regularnie spotkać na trybunach podczas meczów ligowych, o czym żużlowiec sam wspominał m.in. w rozmowach z Gazetą Wrocławską.

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Gleb Czugunow i Polina Holhoma – głośne zaręczyny i nowe otwarcie

Życie prywatne Gleba Czugunowa od lat budzi spore zainteresowanie w mediach. Obecną narzeczoną żużlowca jest Polina Holhoma, z którą zawodnik oficjalnie ogłosił zaręczyny w lipcu 2025 roku.

Wcześniej Czugunow przez wiele lat związany był z Julią Iwancziną, z którą ma córkę urodzoną w 2024 roku. W historii jego życia prywatnego opisywany był również wątek formalnego, fikcyjnego małżeństwa z Polką zawartego we wcześniejszych latach. Dziś żużlowiec buduje jednak nowy etap u boku narzeczonej Poliny.

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Viktor Trofimov – tajemnicza relacja w cieniu mediów

W przypadku Viktora Trofimowa informacje dotyczące życia prywatnego są znacznie bardziej dyskretne i ograniczone. W źródłach medialnych jako jego partnerka wymieniana była Diana.

W dostępnych materiałach brakuje jednak szczegółowych i aktualnych doniesień, które jednoznacznie potwierdzałyby jego obecny stan cywilny lub status związku.

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Która z wybranek zachwyca najbardziej? [SONDA]

Nadchodzący sezon w Lesznie zapowiada się niezwykle emocjonująco zarówno na torze, jak i na trybunach Stadionu im. Alfreda Smoczyka!

A Waszym zdaniem, która z wybranek nowych zawodników Unii Leszno robi największe wrażenie? Zaznaczcie swoją faworytkę i dajcie znać w naszej sondzie!