Drugie zwycięstwo koszykarzy z Leszna. Pewnie pokonali zespół z Pomorza

Andrzej Bartkowiak
2026-10-01 8:52

Koszykarze Zdrovo Polonii 1912 Leszno odrobili zaległości, rozgrywając zaległe spotkanie z Decką Pelplin. Drugi domowy mecz zakończył się pewnym triumfem z zespołem z Pomorza.

Koszykarz w czerwonym stroju wyskakuje z piłką przy obrońcy. O wygranej Polonii Leszno przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: FB Zdrovo Polonia 1912 Leszno/ Archiwum prywatne

Odrobili lekcje

To spotkanie miało już zupełnie inny przebieg aniżeli to inauguracyjne z WKK Wrocław. Zespół od razu przystąpił do ofensywy, a ponieważ dołożył do tego dobrą obronę, to szybko objął wysokie prowadzenie 18:3. Goście jednak trochę podgonili i po 10 minutach przegrywali już tylko różnicą 7 punktów. Polonia prezentowała się jednak cały czas solidnie. W drugiej kwarcie nie brakowało efektownych akcji, także wsadów, a przewaga cały czas utrzymywała się na poziomie około 10 punktów.

Po przerwie cały czas Polonia miała ten mecz pod kontrolą i nie pozwalała ekipie z Pelplina zbliżyć się na niebezpieczny dystans. Kropkę nad ,,i” zespół gospodarzy postawił praktycznie na początku ostatniej kwarty, którą rozpoczął serię 9:0, a różnica dzieląca oba zespoły wynosiła już nawet 24 punkty. Trener gospodarzy mógł bardziej rotować składem. Decka odrobiła kilka punktów, ale nie była w stanie już nic zrobić.

Ostatecznie ten dobry mecz zakończył się drugim zwycięstwem w drugim meczu sezonu zespołu z Leszna, który triumfował 91:74.

Punkty dla Polonii zdobywali: Ryżek 16, Fofana 15, Sitnik, Kankowski i Dzierżak po 13, Bogucki 10, Mitchell 8 i Świerczyk 3.

POLACY WOLĄ OGLĄDAĆ SIATKARZY NIŻ ŻENADĘ PIŁKARZY! TO SIĘ DZIEJE!

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