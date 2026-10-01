Drugie zwycięstwo koszykarzy z Leszna. Pewnie pokonali zespół z Pomorza

Odrobili lekcje

To spotkanie miało już zupełnie inny przebieg aniżeli to inauguracyjne z WKK Wrocław. Zespół od razu przystąpił do ofensywy, a ponieważ dołożył do tego dobrą obronę, to szybko objął wysokie prowadzenie 18:3. Goście jednak trochę podgonili i po 10 minutach przegrywali już tylko różnicą 7 punktów. Polonia prezentowała się jednak cały czas solidnie. W drugiej kwarcie nie brakowało efektownych akcji, także wsadów, a przewaga cały czas utrzymywała się na poziomie około 10 punktów.

Po przerwie cały czas Polonia miała ten mecz pod kontrolą i nie pozwalała ekipie z Pelplina zbliżyć się na niebezpieczny dystans. Kropkę nad ,,i” zespół gospodarzy postawił praktycznie na początku ostatniej kwarty, którą rozpoczął serię 9:0, a różnica dzieląca oba zespoły wynosiła już nawet 24 punkty. Trener gospodarzy mógł bardziej rotować składem. Decka odrobiła kilka punktów, ale nie była w stanie już nic zrobić.

Ostatecznie ten dobry mecz zakończył się drugim zwycięstwem w drugim meczu sezonu zespołu z Leszna, który triumfował 91:74.

Punkty dla Polonii zdobywali: Ryżek 16, Fofana 15, Sitnik, Kankowski i Dzierżak po 13, Bogucki 10, Mitchell 8 i Świerczyk 3.

POLACY WOLĄ OGLĄDAĆ SIATKARZY NIŻ ŻENADĘ PIŁKARZY! TO SIĘ DZIEJE!