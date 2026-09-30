Eksplozja w mieszkaniu

Do zdarzenia doszło ok. godz. 10:00, w budynku wielorodzinnym, w którym znajduje się dziewięć mieszkań.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z budynków wielorodzinnych w Kościanie przy ulicy Nacławskiej doszło do wybuchu. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Po przyjeździe na miejsce przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że w jednym z budynków wielorodzinnych w mieszkaniu na drugim piętrze doszło do wybuchu. W momencie przyjazdu pierwszych zastępów nie było już oznak pożaru. Strażacy przystąpili do działań w obrębie tego mieszkania, którym doszło do wybuchu. Równolegle prowadzona też była ewakuacja mieszkańców z pozostałych mieszkań - mówi Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Z budynku ewakuowane zostały w sumie trzy kobiety. Nikomu nic się nie stało.

- W mieszkaniu, w którym doszło do eksplozji w momencie wybuchu nikogo nie było. Właściciel przybył po chwili do mieszkania. Na tę chwilę trwają czynności prowadzone przez policję, które mają na celu wyjaśnienie przyczyny i okoliczności powstania tego zdarzenia - dodaje D. Kryś.

Wiadomo, że do budynku jest doprowadzony gaz. Do mieszkania, w którym doszło do eksplozji instalacja gazowa nie była doprowadzona - wynika z ustaleń strażaków.

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