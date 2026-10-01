Tylko dla osobówek

To pierwsze takie zmiany w zasadach parkowania przy ul. Zygmunta Starego w Lesznie. Obowiązywać będą już od najbliższego poniedziałku.

- Dotychczasowe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Zygmunta Starego zostaną uporządkowane. Będą przeznaczone wyłącznie dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. To będzie oznaczało, że w tej przestrzeni nie będzie można już parkować m.in. aut dostawczych, dużych aut dostawczych, mikrobusów czy na przykład lawet z reklamami, które były w tych miejscach parkowane bardzo często ze względu na bliskość Alei Konstytucji 3 Maja, przez którą przejeżdża wielu kierowców. Nie będzie można tam też pozostawiać przyczep kempingowych czy innych pojazdów cięższych niż 3,5 tony - mówi Michał Wiśniewski z Gabinetu Prezydenta Leszna.

Potrzebę takich zmian wskazywał w interpelacji przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Patryk Józefowicz, a wcześniej także mieszkańcy pobliskich bloków wielorodzinnych. Zyskały one już też konieczną dla wprowadzenia aprobatę Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w Lesznie.

- Dzięki takim rozwiązaniom chcemy przede wszystkim uporządkować parkowanie wzdłuż całej ulicy Zygmunta Starego i sprawić, żeby kierowcy mieli więcej przestrzeni do bezpiecznego manewrowania. Nowe oznakowanie będzie jasno wskazywać gdzie i jakie pojazdy mogą się zatrzymywać - mówi M. Wiśniewski.

W ramach zmian zaplanowano także wyznaczenie dwóch miejsc postojowych dedykowanych autokarom, dowożących uczestników imprez odbywających się w pobliskiej hali Trapez.

To czy to z Julią Wieniawą | Radio ESKA