Lata starań o teren PKP. Koniec z dziurami i zaniedbanym krajobrazem

Odnawiany obszar przy ulicy Towarowej przez lata pozostawał jednym z najbardziej zaniedbanych i zdegradowanych punktów w centrum miasta. Dziury, brak uporządkowanej infrastruktury i zaniedbane klepisko utrudniały codzienne przemieszczanie się pasażerom pociągów oraz autobusów. Główną przeszkodą w zagospodarowaniu tego rejonu były skomplikowane kwestie własnościowe. Samorząd Leszna przez długi czas zabiegał o bezpłatne przejęcie gruntów należących do kolei. Ostatecznie miasto uzyskało od PKP zgodę na dysponowanie terenem na cele budowlane oraz rozpoczęło procedury formalnego przekazania działek, co otworzyło drogę do przygotowania inwestycji.

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Przestrzeń dopasowana do trudnego terenu

Projektowanie nowego węzła przesiadkowego wymagało uwzględnienia nietypowego ukształtowania terenu przy dworcach. Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki zwraca uwagę na wyzwania inżynieryjne wynikające z ukształtowania działek:

„Sam byłem zaskoczony, jak duże są tam różnice wysokości terenu. Wystarczy uświadomić sobie, że idąc od ulicy Przemysłowej w kierunku dworca PKS, pokonujemy schody i wchodzimy coraz wyżej. To inwestycja, w której musimy zmierzyć się z ukształtowaniem terenu, ale wierzę, że projektantki zaproponują najlepsze rozwiązania”.

Gospodarz miasta podkreśla, że celem prac jest wygenerowanie bezpiecznego i funkcjonalnego układu dla podróżnych:

„Powstanie przede wszystkim bezpieczny dojazd do dworców PKP i PKS, miejsca parkingowe dla samochodów oraz rowerów, a także plac, na którym pasażerowie będą mogli wygodnie czekać na połączenia. Zaplanowaliśmy również oddzielny ciąg rowerowy i chodnik. Ta przestrzeń zmieni się całkowicie”.

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Najważniejsze rozwiązania planowanej inwestycji:

Przedłużony tunel pod torami: Istniejące przejście podziemne przy dworcu PKP zostanie wydłużone o około 20 metrów oraz wyposażone w schody i windę.

Istniejące przejście podziemne przy dworcu PKP zostanie wydłużone o około 20 metrów oraz wyposażone w schody i windę. Nowy układ drogowy: Przebudowana ulica Towarowa połączy się z ulicami Fabryczną i Zacisze, a ruch usprawnią trzy nowe ronda.

Przebudowana ulica Towarowa połączy się z ulicami Fabryczną i Zacisze, a ruch usprawnią trzy nowe ronda. Parkingi dla aut i rowerzystów: Zaplanowano 90 miejsc postojowych dla samochodów (w tym stanowiska dla niepełnosprawnych, rodzin i ładowarki EV) oraz zadaszony parking na 80 rowerów ze stacją naprawczą.

Zaplanowano 90 miejsc postojowych dla samochodów (w tym stanowiska dla niepełnosprawnych, rodzin i ładowarki EV) oraz zadaszony parking na 80 rowerów ze stacją naprawczą. Zieleń miejska: Ponad 30% powierzchni zajmą trawniki, krzewy i drzewa wspomagające retencję wód opadowych.

Ponad 30% powierzchni zajmą trawniki, krzewy i drzewa wspomagające retencję wód opadowych. Finansowanie i realizacja: Całkowity koszt szacowany jest na ponad 35 mln zł, z czego 5,6 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Finał prac przewidziano na koniec 2028 roku.