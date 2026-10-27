Lata starań o teren PKP. Koniec z dziurami i zaniedbanym krajobrazem
Odnawiany obszar przy ulicy Towarowej przez lata pozostawał jednym z najbardziej zaniedbanych i zdegradowanych punktów w centrum miasta. Dziury, brak uporządkowanej infrastruktury i zaniedbane klepisko utrudniały codzienne przemieszczanie się pasażerom pociągów oraz autobusów. Główną przeszkodą w zagospodarowaniu tego rejonu były skomplikowane kwestie własnościowe. Samorząd Leszna przez długi czas zabiegał o bezpłatne przejęcie gruntów należących do kolei. Ostatecznie miasto uzyskało od PKP zgodę na dysponowanie terenem na cele budowlane oraz rozpoczęło procedury formalnego przekazania działek, co otworzyło drogę do przygotowania inwestycji.
Przestrzeń dopasowana do trudnego terenu
Projektowanie nowego węzła przesiadkowego wymagało uwzględnienia nietypowego ukształtowania terenu przy dworcach. Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki zwraca uwagę na wyzwania inżynieryjne wynikające z ukształtowania działek:
„Sam byłem zaskoczony, jak duże są tam różnice wysokości terenu. Wystarczy uświadomić sobie, że idąc od ulicy Przemysłowej w kierunku dworca PKS, pokonujemy schody i wchodzimy coraz wyżej. To inwestycja, w której musimy zmierzyć się z ukształtowaniem terenu, ale wierzę, że projektantki zaproponują najlepsze rozwiązania”.
Gospodarz miasta podkreśla, że celem prac jest wygenerowanie bezpiecznego i funkcjonalnego układu dla podróżnych:
„Powstanie przede wszystkim bezpieczny dojazd do dworców PKP i PKS, miejsca parkingowe dla samochodów oraz rowerów, a także plac, na którym pasażerowie będą mogli wygodnie czekać na połączenia. Zaplanowaliśmy również oddzielny ciąg rowerowy i chodnik. Ta przestrzeń zmieni się całkowicie”.
Najważniejsze rozwiązania planowanej inwestycji:
- Przedłużony tunel pod torami: Istniejące przejście podziemne przy dworcu PKP zostanie wydłużone o około 20 metrów oraz wyposażone w schody i windę.
- Nowy układ drogowy: Przebudowana ulica Towarowa połączy się z ulicami Fabryczną i Zacisze, a ruch usprawnią trzy nowe ronda.
- Parkingi dla aut i rowerzystów: Zaplanowano 90 miejsc postojowych dla samochodów (w tym stanowiska dla niepełnosprawnych, rodzin i ładowarki EV) oraz zadaszony parking na 80 rowerów ze stacją naprawczą.
- Zieleń miejska: Ponad 30% powierzchni zajmą trawniki, krzewy i drzewa wspomagające retencję wód opadowych.
- Finansowanie i realizacja: Całkowity koszt szacowany jest na ponad 35 mln zł, z czego 5,6 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Finał prac przewidziano na koniec 2028 roku.