Komenda Miejska Policji w Lesznie regularnie aktualizuje wykazy osób, za którymi sądy lub prokuratury wystawiły listy gończe. W bazie poszukiwanych znajdują się zarówno mieszkańcy regionu, jak i osoby, których ślady urywają się na terenie całego kraju.

Za co najczęściej ścigają policjanci?

Najczęstszym powodem wydania listów gończych są przestępstwa finansowe, w tym różnego rodzaju oszustwa. Na listach nie brakuje jednak również osób ściganych za przestępstwa przeciwko rodzinie – przede wszystkim uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów. W zestawieniach pojawiają się także nazwiska osób poszukiwanych za kradzieże z włamaniem, paserstwo oraz czyny popełnione przeciwko porządkowi publicznemu.

zobaczcie zdjęcia osób poszukiwanych przez leszczyńską policję

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Gdzie zgłaszać informacje o poszukiwanych?

Służby przypominają, że każdy, kto rozpoznaje którąkolwiek z poszukiwanych osób lub wie, gdzie może ona aktualnie przebywać, powinien niezwłocznie skontaktować się z policją. Informacje można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie lub całodobowo do dyżurnego jednostki. Policja zapewnia pełną anonimowość osobom zgłaszającym.