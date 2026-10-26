Twarze z policyjnej kartoteki. Tych ludzi szuka policja w regionie leszczyńskim

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-26 14:14

Listy gończe, sądowe nakazy i lata unikania wymiaru sprawiedliwości. Leszczyńska policja prowadzi poszukiwania dziesiątek osób, za którymi wydano oficjalne nakazy zatrzymania. Wśród ściganych są zarówno sprawcy oszustw, jak i osoby uchylające się od wyroków.

Zestawienie portretów dziewięciu osób poszukiwanych przez policję. O listach gończych przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Policja Leszno/ Canva.com

Komenda Miejska Policji w Lesznie regularnie aktualizuje wykazy osób, za którymi sądy lub prokuratury wystawiły listy gończe. W bazie poszukiwanych znajdują się zarówno mieszkańcy regionu, jak i osoby, których ślady urywają się na terenie całego kraju.

Za co najczęściej ścigają policjanci?

Najczęstszym powodem wydania listów gończych są przestępstwa finansowe, w tym różnego rodzaju oszustwa. Na listach nie brakuje jednak również osób ściganych za przestępstwa przeciwko rodzinie – przede wszystkim uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów. W zestawieniach pojawiają się także nazwiska osób poszukiwanych za kradzieże z włamaniem, paserstwo oraz czyny popełnione przeciwko porządkowi publicznemu.

zobaczcie zdjęcia osób poszukiwanych przez leszczyńską policję

Twarze z policyjnej kartoteki. Tych ludzi szuka policja w regionie leszczyńskim
Galeria zdjęć 25

Gdzie zgłaszać informacje o poszukiwanych?

Służby przypominają, że każdy, kto rozpoznaje którąkolwiek z poszukiwanych osób lub wie, gdzie może ona aktualnie przebywać, powinien niezwłocznie skontaktować się z policją. Informacje można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie lub całodobowo do dyżurnego jednostki. Policja zapewnia pełną anonimowość osobom zgłaszającym.

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