Duże kadrowe zmiany u piłkarzy Polonii

AB
2026-07-10 9:00

To już pewne. To nie będzie już ta sama drużyna. Polonia 1912 Leszno do końca musiała drżeć o utrzymanie się w IV lidze. Ostatecznie się obroniła, ale ostatni wynik dał działaczom tego klubu sporo do myślenia. Stąd zapewne solidne ,,wietrzenie” w szatni.

Piłkarze Polonii Leszno podczas walki o piłkę na boisku. O zmianach kadrowych w klubie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: AB

Duże kadrowe zmiany u piłkarzy Polonii

Zmiany rozpoczęły się od trenera. Tylko przez jeden sezon zespół prowadził Tomasz Dłużyk. Szybko ogłoszono nowego szkoleniowca, którym został Radosław Nolka, prowadzący w minionym sezonie Polonię Słubice. To był jednak tylko początek zmian w pierwszej drużynie. Kilku graczy oficjalnie żegna się z zespołem. Zaskakujące jest szczególnie odejście bramkarza Jędrzeja Dorynka, który przechodzi do spadkowicza z IV ligi – Korony Piaski. Polonię 1912 Leszno na Kanię Gostyń zamienią z kolei Michał Skrzypczak, Borys Borowiec i Damian Nowak. Z kolei Antonio Asani przenosi się do Piasta Kobylnica. W drużynie nie będzie też Wojciecha Stempina.

 Z tego co do tej pory odnotowaliśmy, to z drużyną z podstawowego składu zostają: Patryk Gendera, Konrad Turbański, Maksymilian Pieczyński i Bartosz Żeleźniak. Lada moment poznamy zapewne nowe nazwiska w zespole, który jak widać przechodzi duże zmiany. Nowych piłkarzy zapewne będzie można obejrzeć w pierwszym sparingu. Drużyna powróciła bowiem już do treningów pod wodzą nowego szkoleniowca, a już 11 lipca, w sobotę rozegra pierwszy kontrolny mecz z Victorią Szczaniec, zespołem występującym w IV lidze lubuskiej.

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