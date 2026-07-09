Łącznie 1682 mieszkańców wykręciło dla naszego miasta aż 413 565,44 kilometrów. To świetny dowód na to, jak silną i zgraną ekipę rowerową mamy w Lesznie.

Trzymamy wysoki poziom z zeszłego roku

Ten świetny wynik to nie przypadek. Rowerzyści z Leszna od dawna trzymają się w krajowej czołówce. W zeszłorocznej edycji Leszno zajęło znakomite 6. miejsce w klasyfikacji ogólnej, przejeżdżając wtedy 412 941,60 km. W tym roku udało się ten wynik jeszcze poprawić o kilkaset kilometrów, co pokazuje, że Leszno polubiło jazdę na dwóch kółkach na dobre.

Głównym celem całej ogólnopolskiej akcji jest promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do przesiadki z samochodów na rowery. Żeby mniejsze miasta miały równe szanse w tabeli z metropoliami, końcowy wynik jest przeliczany w stosunku do liczby mieszkańców.

Najlepsi rowerzyści i szkoły w Lesznie

Na tak dobry wynik zapracowali wszyscy uczestnicy, ale kilkoro rowerzystów wykręciło rekordowe dystanse.

Najlepsi wśród pań:

Renata Jaraczewska – 3 496,892 km

Klaudia Teresinska – 3 165,772 km

Lilla Komanowska-Drzazga – 2 517,15 km

Najlepsi wśród panów:

Tadeusz Kopaszewski – 4 596,988 km

Karol Jaraczewski – 3 254,361 km

Grzegorz Wróblewski – 2 574,680 km

W rywalizacji szkół podstawowych o kasę na sprzęt sportowy wygrała Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie. Drugie miejsce zajęła SP nr 13, a trzecie SP nr 9. Gratulujemy!

Wykręcone kilometry pomogą zwierzakom

Co ważne, zaangażowanie leszczyńskich rowerzystów przełoży się również na realne wsparcie dla lokalnego schroniska. Dzięki imponującemu wynikowi na liczniku, firmy otoZOO - Przemko s.c. oraz Yoopi Dog przekażą karmę o wartości 4 135 zł dla czworonożnych podopiecznych stowarzyszenia Boszkowskie Koty i Psy (Inspektorat Ochrony Zwierząt).