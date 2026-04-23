Duże straty po pożarze altany w Lesznie. Ogień wybuchł w środku nocy [ZDJĘCIA]

Nocny pożar na działkach

Do pożaru doszło dziś w nocy (23 kwietnia) na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Międzylesie" przy ul. Osieckiej. Strażacy zostali zaalarmowani o nim ok. pół godziny po północy. Na miejsce wysłane zostały 2 zastępy JRG Leszno i jeden OSP Leszno-Gronowo.

- Po dojeździe zastaliśmy w pełni rozwinięty pożar budynku. Użytkownik próbował własnymi siłami ugasić pożar, ale nie dał rady. Strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego podali trzy prądy wody w natarciu do palącego się budynku, czym pożar skutecznie stłumiono. Z wnętrza budynku wyniesiono dwie butle gazowe propan-butan, wyniesiono część spalonych i nadpalonych elementów wyposażenia wnętrza budynku. Sprawdzono kamerą termowizyjną, a następnie zlano wodą. W trakcie usuwania napalonych elementów wyposażenia altanki odnaleziono zwłoki kota - mówi Szymon Kurpisz, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Strażacy zmuszeni byli też dokonać częściowej rozbiórki podwieszanego sufitu altany i drewnianej konstrukcji ścian wewnętrznych, żeby zlikwidować ukryte źródła ognia.

Prawdopodobnie do pożaru doprowadziła wada przewodu kominowego. Straty oszacowano na 150 tys. złotych.

