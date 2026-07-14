Eksplozja butli z gazem w Brennie. Jedna osoba została poszkodowana

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-14 12:41

W jednym z ośrodków wypoczynkowych w Brennie doszło dzisiaj (14.07) przed południem do wybuchu gazu z butli turystycznej. W wyniku zdarzenia ucierpiał mężczyzna, który doznał oparzeń ciała. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala.

Wybuch Gazu w Brennie
Autor: OSP Brenno/ Facebook

Służby ratunkowe w akcji na terenie ośrodka

Do wybuchu doszło wewnątrz jednego z lokali na terenie kompleksu wczasowego. Z ustaleń leszczyńskich strażaków wynika, że ranny mężczyzna był jedyną osobą, która ucierpiała. Poparzonego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR.

W działaniach ratowniczych oraz zabezpieczających udział brały zespoły medyczne, a także cztery zastępy straży pożarnej. Na miejscu pracowali strażacy zawodowi z JRG Leszno i JRG Wschowa, wspierani przez ochotników z OSP Brenno oraz OSP Wijewo.

Wybuch butli z gazem w Brennie
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