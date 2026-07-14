Służby ratunkowe w akcji na terenie ośrodka

Do wybuchu doszło wewnątrz jednego z lokali na terenie kompleksu wczasowego. Z ustaleń leszczyńskich strażaków wynika, że ranny mężczyzna był jedyną osobą, która ucierpiała. Poparzonego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR.

W działaniach ratowniczych oraz zabezpieczających udział brały zespoły medyczne, a także cztery zastępy straży pożarnej. Na miejscu pracowali strażacy zawodowi z JRG Leszno i JRG Wschowa, wspierani przez ochotników z OSP Brenno oraz OSP Wijewo.

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