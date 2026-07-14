Prace budowlane na ulicy Kiepury miały charakter kompleksowy i objęły gruntowną przebudowę całej infrastruktury. Drogowcy wymienili sieci podziemne, zamontowali nowoczesne oświetlenie oraz ułożyli zupełnie nową nawierzchnię asfaltową na odcinku – od ronda Opatrnego aż za wjazd na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców powstały także nowe chodniki oraz wydzielona droga dla rowerów.

Choć w najbliższych dniach w sąsiedztwie trasy mogą być jeszcze prowadzone drobne prace kosmetyczne i porządkowe poza pasem drogowym, to sama jezdnia od czwartku będzie już w pełni przejezdna dla samochodów osobowych i ratunkowych.

Zmiany w komunikacji miejskiej i nowy dojazd do szpitala

Otwarcie ulicy Kiepury oznacza również powrót na stałe trasy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Od czwartku 16 lipca autobusy ponownie będą kursować bezpośrednio pod szpital. Równocześnie zlikwidowany zostanie tymczasowy przystanek autobusowy, który przez czas trwania remontu funkcjonował przy skrzyżowaniu ulic Sygietyńskiego i Szpitalnej.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla tej części Leszna. Władze miasta oficjalnie ogłosiły już przetarg na budowę kolejnego, alternatywnego dojazdu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Nowa droga ma połączyć placówkę od strony ulicy Estkowskiego i ronda Roszarnia. Jeśli procedury przetargowe przebiegną bez zakłóceń, pierwsze prace budowlane wystartują jeszcze w tym roku.