Co dokładnie będzie się działo w Śmiglu?

Wszystko startuje o godzinie 14:00, ale bramy dla samochodów otwierają się już od 13:00. Na zlot może przyjechać absolutnie każdy. Nie ważne, czym jeździsz i ile wart jest Twój samochód. Olga Jakubowicz z ekipy Family Cars Leszno stawia sprawę jasno:

„Kochamy i lubimy wszystkie auta. Na naszym zlocie nie ma podziału na pojazdy lepsze, gorsze, tańsze czy droższe. Każdy samochód jest u nas mile widziany”.

Organizatorzy przygotowali masę atrakcji, więc nikt nie będzie się nudził. Na miejscu znajdziesz konkursy z nagrodami, strefę dla dzieci z dmuchańcami, malowaniem twarzy i tatuażami, a także stoiska z jedzeniem, popcornem i lodami. Pojawią się też lokalni wystawcy. Imprezę zakończy wielka zabawa taneczna pod gołym niebem z DJ-em, która potrwa od 19:00 aż do północy. Co ważne – wejście dla wszystkich widzów i mieszkańców jest całkowicie darmowe.

Organizatorzy spodziewają się mnóstwa samochodów

W tym roku chętnych do pokazania swoich aut jest naprawdę sporo. Olga Jakubowicz zdradza, ile pojazdów może pojawić się na placu:

„Mamy oficjalnie zgłoszonych 200 pojazdów, a kolejne zgłoszenia cały czas napływają. Szacujemy, że ostatecznie na zlocie może pojawić się nawet około 250 samochodów. Warto podkreślić, że osoby, które nie zarejestrowały wcześniej swojego auta, również będą miały możliwość wjazdu na teren wydarzenia”.

Cała impreza odbywa się przy współpracy z władzami Śmigla. Wszystko koordynuje ekipa Family Cars Leszno, czyli grupa pasjonatów, która działa od końca 2024 roku i ma już około 300 członków. Warto przypomnieć, że na zeszłorocznym zlocie udało się zebrać aż tonę karmy dla psiaków i kotów. Organizatorzy liczą, że w tym roku uda się zebrać jeszcze więcej.