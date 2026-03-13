Ekstraligowe emocje wracają na „Smoczyka”. Ruszyła sprzedaż biletów na mecz z Włókniarzem

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-03-13 12:40

Wielkie odliczanie w Lesznie dobiega końca. Już 10 kwietnia FOGO Unia zainauguruje sezon PGE Ekstraligi domowym starciem z Kronoplast Włókniarzem Częstochowa. Klub właśnie uruchomił sprzedaż wejściówek na to widowisko.

Stadion Smoczyka w Lesznie

i

Autor: Tomasz Szymlet

Inauguracja sezonu na którą czekają kibice w Lesznie 

Pierwszy raz taśma pójdzie w górę na stadionie im. Alfreda Smoczyka w piątek, 10 kwietnia o godzinie 18:00. Starcie z „Lwami” z Częstochowy zapowiada się niezwykle elektryzująco – dla leszczyńskich Byków będzie to pierwsza okazja w tym roku, by powalczyć o punkty przed własną publicznością i udanie wejść w rozgrywki najlepszej ligi świata.

Gdzie kupić bilety? Najtaniej w sieci

Klub przygotował kilka kanałów sprzedaży, jednak najkorzystniejszą opcją dla kibiców pozostaje zakup online, bilety są wtedy o 5 złotych tańsze. 

  • Internet: Za pośrednictwem platformy bilety.ksul.pl – to tutaj wejściówki są najtańsze.
  • Stacjonarnie: W oficjalnym sklepie Unii w Galerii Leszno (godz. 10:00 – 20:00).
  • W dniu meczu: Bilety będą dostępne w kasach przy stadionie, jednak należy liczyć się z wyższymi cenami.
  • Ważna informacja: Decydując się na zakup w dniu zawodów (zarówno w sklepie, jak i w kasach), zapłacimy o 5 zł więcej (w przypadku sektora „0” dopłata wynosi 10 zł).

Ceny biletów są zróżnicowane w zależności od wybranego sektora. Dla kibiców drużyny przyjezdnej przygotowano miejsca w Sektorze Gości w cenie 60 zł (65 zł w dniu meczu). Tradycyjnie fani będą mogli nabyć program zawodów, który w dniu starcia będzie kosztował 20 zł.

Ceny biletów

i

Autor: Unia Leszno / Materiały prasowe
Rodzice ofiar Sebastiana M. oburzeni jego zachowaniem
Szybki quiz nie tylko dla fanów muzyki. Czyj to album? Kult, Lady Pank, Budka Suflera
Pytanie 1 z 12
"Ostateczny krach systemu korporacji" z 1998 roku to album zespołu: