Inauguracja sezonu na którą czekają kibice w Lesznie

Pierwszy raz taśma pójdzie w górę na stadionie im. Alfreda Smoczyka w piątek, 10 kwietnia o godzinie 18:00. Starcie z „Lwami” z Częstochowy zapowiada się niezwykle elektryzująco – dla leszczyńskich Byków będzie to pierwsza okazja w tym roku, by powalczyć o punkty przed własną publicznością i udanie wejść w rozgrywki najlepszej ligi świata.

Gdzie kupić bilety? Najtaniej w sieci

Klub przygotował kilka kanałów sprzedaży, jednak najkorzystniejszą opcją dla kibiców pozostaje zakup online, bilety są wtedy o 5 złotych tańsze.

Internet : Za pośrednictwem platformy bilety.ksul.pl – to tutaj wejściówki są najtańsze.

: Za pośrednictwem platformy bilety.ksul.pl – to tutaj wejściówki są najtańsze. Stacjonarnie: W oficjalnym sklepie Unii w Galerii Leszno (godz. 10:00 – 20:00).

W oficjalnym sklepie Unii w Galerii Leszno (godz. 10:00 – 20:00). W dniu meczu: Bilety będą dostępne w kasach przy stadionie, jednak należy liczyć się z wyższymi cenami.

Bilety będą dostępne w kasach przy stadionie, jednak należy liczyć się z wyższymi cenami. Ważna informacja: Decydując się na zakup w dniu zawodów (zarówno w sklepie, jak i w kasach), zapłacimy o 5 zł więcej (w przypadku sektora „0” dopłata wynosi 10 zł).

Ceny biletów są zróżnicowane w zależności od wybranego sektora. Dla kibiców drużyny przyjezdnej przygotowano miejsca w Sektorze Gości w cenie 60 zł (65 zł w dniu meczu). Tradycyjnie fani będą mogli nabyć program zawodów, który w dniu starcia będzie kosztował 20 zł.

i Autor: Unia Leszno / Materiały prasowe

