Tomasz Szymlet
2026-03-13 12:19

Kibice Polonii 1912 Leszno doczekali się powrotu czwartoligowych emocji na własny teren. Już w najbliższą sobotę (14.03) podopieczni leszczyńskiego klubu zainaugurują rundę wiosenną przed domową publicznością, mierząc się z wymagającym przeciwnikiem z Gniezna.

Piłka nożna

Szybka powtórka z Pucharu Polski

Sobotnie starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, zwłaszcza że obie ekipy mierzyły się ze sobą zaledwie kilka tygodni temu. Wówczas stawką był awans w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim. Górą byli leszczynianie, którzy po skromnym, ale niezwykle cennym zwycięstwie 1:0, wyeliminowali zespół Mieszka z dalszych rozgrywek. Teraz gracze z Gniezna przyjeżdżają do Leszna z wyraźną chęcią rewanżu, tym razem w walce o ligowe punkty.

Inauguracja wiosny: Remis i zwycięstwo

Obie drużyny mają już za sobą pierwsze mecze w rundzie wiosennej IV ligi:

  • Polonia Leszno: Rozpoczęła rok od wyjazdowego podziału punktów w Gostyniu, gdzie w meczu z Kanią padł wynik 2:2.
  • Mieszko Gniezno: Ma za sobą udany start przed własną publicznością – w poprzedni weekend pokonali Ostrovię Ostrów Wielkopolski 2:1.

Gdzie i kiedy mecz?

Z uwagi na panujące warunki oraz dostępność infrastruktury, spotkanie zostanie rozegrane na boisku ze sztuczną nawierzchnią.

  • Miejsce: Kompleks im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie.
  • Termin: Sobota, 14 marca.
  • Godzina: Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o 12:15.
