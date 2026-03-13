Szybka powtórka z Pucharu Polski
Sobotnie starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, zwłaszcza że obie ekipy mierzyły się ze sobą zaledwie kilka tygodni temu. Wówczas stawką był awans w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim. Górą byli leszczynianie, którzy po skromnym, ale niezwykle cennym zwycięstwie 1:0, wyeliminowali zespół Mieszka z dalszych rozgrywek. Teraz gracze z Gniezna przyjeżdżają do Leszna z wyraźną chęcią rewanżu, tym razem w walce o ligowe punkty.
Polecany artykuł:
Inauguracja wiosny: Remis i zwycięstwo
Obie drużyny mają już za sobą pierwsze mecze w rundzie wiosennej IV ligi:
- Polonia Leszno: Rozpoczęła rok od wyjazdowego podziału punktów w Gostyniu, gdzie w meczu z Kanią padł wynik 2:2.
- Mieszko Gniezno: Ma za sobą udany start przed własną publicznością – w poprzedni weekend pokonali Ostrovię Ostrów Wielkopolski 2:1.
Gdzie i kiedy mecz?
Z uwagi na panujące warunki oraz dostępność infrastruktury, spotkanie zostanie rozegrane na boisku ze sztuczną nawierzchnią.
- Miejsce: Kompleks im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie.
- Termin: Sobota, 14 marca.
- Godzina: Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o 12:15.