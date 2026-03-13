Szybka powtórka z Pucharu Polski

Sobotnie starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, zwłaszcza że obie ekipy mierzyły się ze sobą zaledwie kilka tygodni temu. Wówczas stawką był awans w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim. Górą byli leszczynianie, którzy po skromnym, ale niezwykle cennym zwycięstwie 1:0, wyeliminowali zespół Mieszka z dalszych rozgrywek. Teraz gracze z Gniezna przyjeżdżają do Leszna z wyraźną chęcią rewanżu, tym razem w walce o ligowe punkty.

Inauguracja wiosny: Remis i zwycięstwo

Obie drużyny mają już za sobą pierwsze mecze w rundzie wiosennej IV ligi:

Polonia Leszno : Rozpoczęła rok od wyjazdowego podziału punktów w Gostyniu, gdzie w meczu z Kanią padł wynik 2:2.

: Rozpoczęła rok od wyjazdowego podziału punktów w Gostyniu, gdzie w meczu z Kanią padł wynik 2:2. Mieszko Gniezno: Ma za sobą udany start przed własną publicznością – w poprzedni weekend pokonali Ostrovię Ostrów Wielkopolski 2:1.

Gdzie i kiedy mecz?

Z uwagi na panujące warunki oraz dostępność infrastruktury, spotkanie zostanie rozegrane na boisku ze sztuczną nawierzchnią.

Miejsce : Kompleks im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie.

: Kompleks im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie. Termin : Sobota, 14 marca.

: Sobota, 14 marca. Godzina: Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o 12:15.

