Falstart futsalistów z Leszna

To już nie Constract Lubawa, a Constract Olsztyn. Klub nie zmienił nazwy, ale przeniósł się do stolicy Warmii i Mazur i to klub, który prawdopodobnie dalej będzie walczył w FOGO Futsal Ekstraklasie o czołowe miejsca. Leszczynianie po wpadce w Trapezie z zespołem z Bochni chcieli mocno powalczyć w Olsztynie i powalczyli. Do końca byli w grze o punkty. Do przerwy kibice nie zobaczyli żadnych bramek. Po przerwie gospodarzom wystarczyły dwie minuty, by zdobyć dwa trafienia. Działo się to w 24 i 25 minucie meczu. Constract prowadził 2:0 po strzałach Davida Matai i Adriano Lemosa. GI Malepszy Futsal Leszno walczyło i w 37 minucie zdobyło kontaktowego gola po strzale Daniela Gallego. Niestety do wyrównania już nie doszło i trzy punkty zostały na Warmii i Mazurach. To druga porażka zespołu z Wielkopolski w drugim meczu sezonu.

Czy będzie do trzech razy sztuka? W sobotę o 20.00 w Trapezie zespół z Leszna podejmie Futsal Świecie, który w dwóch pierwszych spotkaniach zdobył 3 punkty, notując zwycięstwo i porażkę.