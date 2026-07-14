Wemet Dąbcze się zbroi przed nowym sezonem

Najpierw Wemet ogłosił, że do drużyny w historycznym sezonie dołączy Rumunka – Ioana Sigeorzan. Teraz dowiedzieliśmy się, że zespół wzmocni zawodniczka z Korei Południowej. Wybór padł na niezwykle utalentowaną tenisistkę tego kraju, mianowicie – Kim Seongjin. Swoje nietuzinkowe już umiejętności potwierdziła w dwóch turniejach WTT Feeder w grze pojedynczej. Zarówno w Gdańsku, jak i Dusseldorfie zajmowała drugie miejsca. W poprzednim roku trzykrotnie zajmowała trzecie miejsca w podobnych imprezach. W przeszłości awansowała do ćwierćfinałów mistrzostw świata juniorek, a to tylko potwierdza, że mamy do czynienia z nietuzinkową zawodniczką. W światowym rankingu tenisistek stołowych Seongjin zajmuje 75 miejsce.