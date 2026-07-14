Wemet Dąbcze się zbroi

AB
2026-07-14 11:14

Po awansie do ekstraklasy żeńskiego tenisa stołowego Wemet Dąbcze potrzebował wzmocnień. Klub na pewno nie chce, by przygoda z najwyższą klasą rozgrywkową trwała tylko jeden sezon, stąd pojawiają się nowe nazwiska.

Tenisistka Kim Seongjin w niebieskiej koszulce Wemet Dąbcze. O nowym wzmocnieniu klubu przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Wamet Dąbcze/ Facebook

Wemet Dąbcze się zbroi przed nowym sezonem 

Najpierw Wemet ogłosił, że do drużyny w historycznym sezonie dołączy Rumunka – Ioana Sigeorzan. Teraz dowiedzieliśmy się, że zespół wzmocni zawodniczka z Korei Południowej. Wybór padł na niezwykle utalentowaną tenisistkę tego kraju, mianowicie – Kim Seongjin. Swoje nietuzinkowe już umiejętności potwierdziła w dwóch turniejach WTT Feeder w grze pojedynczej. Zarówno w Gdańsku, jak i Dusseldorfie zajmowała drugie miejsca. W poprzednim roku trzykrotnie zajmowała trzecie miejsca w podobnych imprezach. W przeszłości awansowała do ćwierćfinałów mistrzostw świata juniorek, a to tylko potwierdza, że mamy do czynienia z nietuzinkową zawodniczką. W światowym rankingu tenisistek stołowych Seongjin zajmuje 75 miejsce.

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