Nowa odsłona aktywności mieszkańców

Decyzję o zmianie formuły i odświeżeniu dotychczasowej inicjatywy ogłosił prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki:

„Postanowiliśmy przeprowadzić rebranding dotychczasowych działań i wprowadzić elementy, które wcześniej się nie pojawiały. Stąd już dziś bardzo serdecznie zapraszam państwa na Fikę – nasz nowy projekt aktywności mieszkańców. Jest on związany nie tylko ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, ale również z tym wszystkim, co w ramach tego tygodnia dzieje się w związku z dniami, które obchodzimy w Polsce czy nawet na całym świecie”.

Skąd pochodzi nazwa „Fika”?

Nazwa wydarzenia odnosi się zarówno do potocznego polskiego określenia, jak i do tradycji skandynawskiej. Założenia te przybliżyła Kinga Czarnecka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych:

„Nazwa może kojarzyć się ze słowem „fikać” – i rzeczywiście będziemy fikać na jednym z wydarzeń organizowanych w tym tygodniu. Wywodzi się ona jednak także ze szwedzkiej kultury spędzania czasu i nawiązywania relacji. W Szwecji to przede wszystkim czas przy kawie i cynamonce, my natomiast tę formułę rozszerzamy. Chcemy spotykać się z mieszkańcami oraz zaangażowanymi organizacjami i uczyć tego zaangażowania kolejne osoby”.

W nowym logotypie festiwalu umieszczono symbole, które oznaczają różnorodność, tolerancję, kooperację, inicjatywę oraz aktywność.

Wybrane punkty programu festiwalu

Harmonogram wydarzeń obejmuje propozycje dla różnych grup wiekowych:

Wielki Festyn Aktywności (niedziela, 20 września): Wydarzenie na Alei Gwiazd Żużla w godzinach 11:00–15:00. W programie zaplanowano strefę profilaktyki zdrowotnej z badaniami dla mieszkańców, strefę dla dzieci z dmuchańcami oraz stoiska organizacji pozarządowych i firm.

Wydarzenie na Alei Gwiazd Żużla w godzinach 11:00–15:00. W programie zaplanowano strefę profilaktyki zdrowotnej z badaniami dla mieszkańców, strefę dla dzieci z dmuchańcami oraz stoiska organizacji pozarządowych i firm. Międzynarodowy Dzień Pokoju (wtorek): Zajęcia i teatrzyk dla dzieci na rynku, współorganizowane przez wolontariuszy z Centrum Aktywności Twórczej (CAT).

Zajęcia i teatrzyk dla dzieci na rynku, współorganizowane przez wolontariuszy z Centrum Aktywności Twórczej (CAT). Dzień bez samochodu (wtorek, 22 września): Rajd rowerowy z udziałem prezydenta miasta. W tym dniu komunikacja miejska w Lesznie będzie bezpłatna dla wszystkich pasażerów.

Rajd rowerowy z udziałem prezydenta miasta. W tym dniu komunikacja miejska w Lesznie będzie bezpłatna dla wszystkich pasażerów. Randki Obywatelskie (środa): Trzyminutowe spotkania przedstawicieli lokalnego biznesu i trzeciego sektora służące nawiązywaniu kontaktów.

Trzyminutowe spotkania przedstawicieli lokalnego biznesu i trzeciego sektora służące nawiązywaniu kontaktów. Kawa z ekspertem (czwartek, 24 września): Bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych w zakresie podatków, księgowości czy RODO. Informacje i zapisy dostępne są na stronie www.ngoleszno.pl.

Bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych w zakresie podatków, księgowości czy RODO. Informacje i zapisy dostępne są na stronie www.ngoleszno.pl. Dzień Dobry (piątek): Akcja oddawania krwi na rynku (8:30–13:00). W tym samym dniu zaplanowano sprzątanie Alei Życzliwości w Zaborowie (12:00–14:00) połączone z sąsiedzkim poczęstunkiem przy kawie i kanapkach.

Akcja oddawania krwi na rynku (8:30–13:00). W tym samym dniu zaplanowano sprzątanie Alei Życzliwości w Zaborowie (12:00–14:00) połączone z sąsiedzkim poczęstunkiem przy kawie i kanapkach. Parada pokoleń i Silent Disco (sobota): Wspólny przemarsz mieszkańców z trzech punktów miasta na rynek. Po podsumowaniu tygodnia przez prezydenta rozpocznie się Silent Disco z trzema kanałami muzycznymi dostosowanymi do różnych grup wiekowych.

W trakcie festiwalu organizacje społeczne otworzą również swoje drzwi dla mieszkańców, prezentując swoją działalność. Pełen wykaz imprez towarzyszących będzie na bieżąco aktualizowany pod dedykowanym kodem QR, który znajdziecie na plakatach i w mediach społecznościowych.