Wakacje na drogach

Przez Leszno i okolice przebiegają duże ciągi komunikacyjne – droga ekspresowa S5, droga krajowa k12 oraz trzy drogi wojewódzkie w309, w323 i w432. Ruch pojazdów jest zwiększony i zagrożenie zdarzeniami drogowymi także.

- Podczas wakacji w regionie leszczyńskim odnotowano 201 zdarzeń drogowych, w których rannych zostało 25 osób, w analogicznym okresie roku ubiegłego 216 zdarzeń z rannymi 29 osobami. Liczba kolizji wyniosła zatem 180 w roku bieżącym, 192 w roku 2025. Policjanci ruchu drogowego ujawnili 3521 wykroczeń popełnionych na drogach, podobnie jak w roku ubiegłym. W trakcie tegorocznych wakacji zatrzymano 23 kierujących w stanie po użyciu alkoholu, w ubiegłym roku 36. Sprawdzono trzeźwość blisko 8 000 kierowców, w roku 2025 - 6726 - informuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Kontrolom poddawani byli także użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Ich popularność w ciągu roku wzrosła. Liczba kontroli także. W trakcie minionych wakacji leszczyńscy policjanci skontrolowali 200 użytkowników tych jednośladów, podczas gdy w poprzednim roku 74.

Policjanci zatrzymali ponadto 244 dowody rejestracyjne pojazdów, najczęściej z powodu ich złego stanu technicznego. Zatrzymano także 37 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim.

- Wraz z końcem wakacji nie kończą się policyjne apele o rozwagę - podsumowuje M. Żymełka.

Mieszkaniec Leszna kolekcjonuje modele samochodów