Urząd tłumaczy: „To najniższa podwyżka od lat”

Władze miasta przekonują, że zmiana jest łagodna i wyważona. Nowe stawki mają pomóc utrzymać stabilność budżetu Leszna, ale urzędnicy zapewniają, że nie chcą drenować kieszeni podatników.

Bartosz Wujczak, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Leszna, wyjaśnia powody tej decyzji:

„Wzrost stawek zaproponowany w niniejszej uchwale zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jest jak do tej pory najniższy w obecnej kadencji, ale również od wielu lat, w których podatki były zmieniane i ma charakter stabilizacyjny dla budżetu miasta.” Naczelnik wylicza, że dla właściciela mieszkania zmiana oznacza zaledwie około 50 groszy więcej miesięcznie, dla właściciela domu około 3 złote, a dla przedsiębiorcy kilkanaście złotych.

Opozycja ostrzega: „Mieszkaniec nie płaci podatków osobno”

Zupełnie inaczej sprawę widzą przeciwnicy podwyżek. Radna Ewa Rosik, reprezentująca klub PiS sprzeciwiający się nowej uchwale uważa, że patrzenie wyłącznie na podwyżki rok do roku zamazuje rzeczywisty obraz sytuacji. Według niej, drobne kwoty zsumowane razem tworzą bardzo duże obciążenie dla domowych budżetów:

„Przy okazji tej dyskusji słyszymy argument, że dla przeciętnego mieszkańca jest to przecież tylko kilka złotych więcej. Tyle że dokładnie w ten sam sposób można uzasadnić praktycznie każdą podwyżkę. Kilka złotych więcej za podatek od nieruchomości, kilka za odpady, za wodę, za parkowanie i inne opłaty. Każda z tych kwot rozpatrywana osobno może wyglądać niewinnie, ale mieszkaniec nie płaci ich osobno. Musi zapłacić je wszystkie.”

Klub radnych zwraca uwagę, że to już trzecia podwyżka z rzędu (w 2025 roku podatki wzrosły o 17%, w 2026 r. o kolejne 6%, a teraz proponuje się wzrost o ok. 4%).

Ile zapłacisz? Oto konkretne wyliczenia (2023 vs 2027)

Porównując stawki z 2023 roku (zanim ruszyła seria podwyżek) do planowanych na 2027 rok, różnice stają się bardzo wyraźne:

Mieszkanie o powierzchni 51 m²: W 2023 roku podatek wynosił ok. 46 zł, a w 2027 roku wzrośnie do 65 zł.

W 2023 roku podatek wynosił ok. 46 zł, a w 2027 roku wzrośnie do 65 zł. Dom (150 m² z działką 500 m²): Roczny koszt wzrośnie z 380 zł do 534 zł.

Roczny koszt wzrośnie z 380 zł do 534 zł. Mały sklep lokalny (50 m²): Wzrost z 1357 zł do 1750 zł.

Wzrost z 1357 zł do 1750 zł. Lokal usługowy: Wzrost z 1900 zł do 2450 zł.

Wzrost z 1900 zł do 2450 zł. Niewielki warsztat (100 m² z gruntem): Wzrost z 3500 zł do 4600 zł.

Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałę stosunkiem głosów 16 „za” do 6 „przeciw”. Nowe przepisy poparł cały klub Koalicji Obywatelskiej oraz radny niezrzeszony Tomasz Malepszy. Przeciwko zagłosowało sześciu radnych: cały klub Prawa i Sprawiedliwości oraz radni niezrzeszeni Andżelika Szkudlarek-Kuźniak i Łukasz Borowiak.