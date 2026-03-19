FOGO Unia Leszno vs Hunters PSŻ Poznań: Znamy składy na pierwszy sparing!

2026-03-19 13:30

Po serii intensywnych treningów na własnym torze, żużlowcy FOGO Unii Leszno są gotowi na pierwszy w tym roku pojedynek sparingowy. Jeśli tylko pogoda nie pokrzyżuje planów organizatorów, starcie odbędzie się w najbliższą sobotę na stadionie im. Alfreda Smoczyka.

„Leszczyńskie” Skorpiony na Smoczyku

Rywalem podopiecznych trenera Byków będą Skorpiony z Poznania. Zespół Hunters PSŻ Poznań ma w tym sezonie wyjątkowo leszczyński charakter – w jego barwach startują dobrze znani przy Strzeleckiej: Bartosz Smektała, Kacper Pludra oraz Antoni Mencel.

Poznaniacy to idealny partner na otwarcie sezonu testowego. Drużyna posiada solidny skład jak na warunki Metalkas 2. Ekstraligi. Choć wynik pierwszego testu nie pozwoli jeszcze na wyciąganie dalekosiężnych wniosków, towarzyskie spotkanie jest kluczowe dla zawodników. To pierwsza okazja, by po zimowej przerwie poczuć emocje pod taśmą startową i przetestować sprzęt w trybie realnej, sportowej rywalizacji.

Gospodarze, leszczyńskie Byki, do tego sprawdzianu przystąpią w najsilniejszym możliwym zestawieniu.

Polecany artykuł:

Oficjalnie: Marzenie stało się faktem! Nazar Parnitskyi stałym uczestnikiem Gra…

Oficjalne składy na sparing w Lesznie

Tak prezentują się zestawienia obu drużyn na sobotnie spotkanie:

Hunters PSŻ Poznań:

  • Dimitri Berge
  • Kacper Pludra
  • Alexander Adamson
  • Bartosz Smektała
  • Ryan Douglas
  • Antoni Mencel
  • Kamil Witkowski
  • Stanisław Ignaszak

FOGO Unia Leszno: 9. Piotr Pawlicki 10. Janusz Kołodziej 11. Benjamin Cook 12. Keynan Rew 13. Grzegorz Zengota 14. Nazar Parnitskyi 15. Kacper Mania 16. Emil Konieczny

Informacje organizacyjne:

  • Kiedy: Sobota
  • Godzina: 15:00
  • Miejsce: Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Klub serdecznie zaprasza wszystkich kibiców na trybuny, by wspólnie zainaugurować żużlowe emocje w 2026 roku!

WZL-2 może współprodukować KC390 Millenium
QUIZ. Jesteś fanem kotów? Test zdjęciowy da odpowiedź. Konwencja Tak/Nie
Pytanie 1 z 12
Czy to kot syjamski?
Kot syjamski