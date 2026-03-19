„Leszczyńskie” Skorpiony na Smoczyku

Rywalem podopiecznych trenera Byków będą Skorpiony z Poznania. Zespół Hunters PSŻ Poznań ma w tym sezonie wyjątkowo leszczyński charakter – w jego barwach startują dobrze znani przy Strzeleckiej: Bartosz Smektała, Kacper Pludra oraz Antoni Mencel.

Poznaniacy to idealny partner na otwarcie sezonu testowego. Drużyna posiada solidny skład jak na warunki Metalkas 2. Ekstraligi. Choć wynik pierwszego testu nie pozwoli jeszcze na wyciąganie dalekosiężnych wniosków, towarzyskie spotkanie jest kluczowe dla zawodników. To pierwsza okazja, by po zimowej przerwie poczuć emocje pod taśmą startową i przetestować sprzęt w trybie realnej, sportowej rywalizacji.

Gospodarze, leszczyńskie Byki, do tego sprawdzianu przystąpią w najsilniejszym możliwym zestawieniu.

Oficjalne składy na sparing w Lesznie

Tak prezentują się zestawienia obu drużyn na sobotnie spotkanie:

Hunters PSŻ Poznań:

Dimitri Berge

Kacper Pludra

Alexander Adamson

Bartosz Smektała

Ryan Douglas

Antoni Mencel

Kamil Witkowski

Stanisław Ignaszak

FOGO Unia Leszno: 9. Piotr Pawlicki 10. Janusz Kołodziej 11. Benjamin Cook 12. Keynan Rew 13. Grzegorz Zengota 14. Nazar Parnitskyi 15. Kacper Mania 16. Emil Konieczny

Informacje organizacyjne:

Kiedy: Sobota

Godzina: 15:00

Miejsce: Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Klub serdecznie zaprasza wszystkich kibiców na trybuny, by wspólnie zainaugurować żużlowe emocje w 2026 roku!

WZL-2 może współprodukować KC390 Millenium