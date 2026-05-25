Ważne zwycięstwo piłkarzy Polonii

Polonia mecz z LKS Gołuchów po prostu musiała wygrać. Presja była ogromna, tym bardziej że rywale nie śpią – a szczególnie Ostrovia, która ma ostatnio bardzo dobrą passę. Leszczynianie świetnie weszli w to spotkanie i po pierwszych 45 minutach prowadzili już 3:0. Na listę strzelców wpisali się: Zygmunt oraz dwukrotnie Borowiec, który ustalił wynik pierwszej połowy, trafiając z rzutu karnego w ostatniej minucie tej odsłony.

Rywal grał w osłabieniu po czerwonej kartce jednego z zawodników, więc wydawało się, że wszystko jest pod pełną kontrolą. Po przerwie w szeregi gospodarzy wkradło się jednak rozprężenie, co goście szybko wykorzystali, zdobywając dwie bramki. Wynik brzmiał 3:2 i zrobiło się nerwowo. Na szczęście w 79. minucie sytuację uspokoiło trafienie Wolkiewicza. Więcej bramek w tym meczu już nie padło i Polonia ostatecznie wygrała 4:2.

Wyniki pozostałych zespołów z regionu

Prawdziwe strzelanie w Kobylej Górze urządziła sobie z kolei Kania Gostyń, pokonując dawno zdegradowaną Zefkę aż 5:1. Na listę strzelców wpisali się: Przybyszewski, Danielczak, Harendarz oraz dwukrotnie Wosiak.

Podziałem punktów zakończyło się natomiast spotkanie w Kościanie, gdzie tamtejsza Obra zremisowała 1:1 z Polonią Golina. Jedynego gola dla gospodarzy strzelił Jakub Kieliszewski.

Punktów nie zdołała wywalczyć Korona Piaski, która niestety żegna się już z IV ligą. Drużyna z powiatu gostyńskiego uległa 0:1 walczącej wciąż o ligowy byt Nielbie Wągrowiec.