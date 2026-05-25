Leszno zmienia rynek. 11 razy więcej zieleni i koniec z barierami dla wózków

Tomasz Szymlet
2026-05-25 7:55

Miasto ogłosiło przetarg na modernizację serca Leszna. Inwestycja za blisko 30 milionów złotych to nie tylko nowa nawierzchnia, ale przede wszystkim radykalne zwiększenie liczby roślin i ułatwienia dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnościami.

Kluczowa zmiana: Walka z „betonozą”

Najważniejszym punktem projektu, który ma szansę przyciągnąć uwagę mieszkańców, jest jedenastokrotny wzrost powierzchni terenów zielonych. Zamiast jednolitej tafli płyt, na rynku pojawią się pasy zieleni rabatowej oraz zupełnie nowy mini-park po północnej stronie ratusza. W planach jest też fontanna. 

Rynek dostępny dla każdego

Projekt kładzie ogromny nacisk na funkcjonalność. Obecne progi i wysokie krawężniki zostaną zlikwidowane, a cała płyta rynku zostanie wyrównana. Ma to kluczowe znaczenie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkami dziecięcymi, którzy dziś napotykają w tym miejscu trudności.

Modernizacja obejmie również to, czego nie widać na pierwszy rzut oka:

  • Wymianę wszystkich instalacji technicznych pod ziemią.
  • Nowe przyłącza dla restauratorów, co ułatwi funkcjonowanie letnich ogródków.
  • Dostosowanie infrastruktury do potrzeb seniorów.

Harmonogram i budżet: Kiedy ruszą prace?

Łączny koszt inwestycji to 29 milionów złotych, z czego aż 20 milionów to zdobyte przez miasto dofinansowanie unijne.

Harmonogram przewiduje:

  • 11 czerwca 2026 r.: Otwarcie ofert w przetargu i wyłonienie wykonawcy.
  • 14 miesięcy: Tyle czasu będzie miała firma na zakończenie wszystkich prac.

Mieszkańcy muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu w ścisłym centrum, co wynika z konieczności wykonania głębokich wykopów instalacyjnych. Prezydent Rusiecki zaznacza jednak, że bilans zysków i strat jest korzystny:

„Nasze centrum jest piękne, a po modernizacji będzie prezentować się jeszcze lepiej”.

Po zakończeniu robót rynek ma stać się miejscem łączącym nowoczesną infrastrukturę z przestrzenią przyjazną dla pieszych i środowiska.

