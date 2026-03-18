Oficjalnie: Marzenie stało się faktem! Nazar Parnitskyi stałym uczestnikiem Grand Prix 2026

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-03-18 12:15

To, o czym wczoraj spekulował cały żużlowy świat, dziś znalazło swoje oficjalne potwierdzenie. Nazar Parnitskyi, rewelacyjny junior Fogo Unii Leszno, oficjalnie dołącza do elitarnego cyklu Speedway Grand Prix. Ukrainiec zajmie miejsce trzykrotnego mistrza świata, Taia Woffindena, który zrezygnował ze startów w tegorocznych mistrzostwach.

Autor: Nazar Parnitskyi #785/ Facebook

„Hello FIM Speedway Grand Prix”

Po fali domysłów wywołanych sensacyjną decyzją Taia Woffindena o postawieniu na zdrowie i wycofaniu się z walki o medale IMŚ, głos zabrał sam zainteresowany. Nazar Parnitskyi za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał kibicom radosną nowinę.

„Mogę już oficjalnie podzielić się tą informacją! W sezonie 2026 będę stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix. To dla mnie ogromna motywacja i kolejny ważny krok w sportowej drodze” – ogłosił uradowany zawodnik.

Dla młodego reprezentanta „Byków” to nie tylko spełnienie marzeń, ale też szansa na rywalizację z absolutnie najlepszymi żużlowcami globu na stałych zasadach.

Błyskawiczny awans mistrza świata juniorów

Droga Parnitskyiego do elity jest jedną z najszybszych w ostatnich latach. Jeszcze wczoraj (17.03)  przypominaliśmy o jego fenomenalnym sezonie 2025, który zwieńczył tytułem Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów. Dziś wiadomo już, że jako pierwszy rezerwowy z listy nominowanych, w pełni wykorzystał szansę, jaką otworzyła przed nim rezygnacja „Tajskiego”.

Sukces ten nie byłby możliwy bez ogromnego wsparcia zaplecza. Parnitskyi w swoich podziękowaniach nie zapomniał o osobach, które towarzyszyły mu w drodze na szczyt:

„Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną i wspierają mnie na każdym etapie tej drogi. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe”.

Zbrojenie w Lesznie trwa

Awans do Grand Prix to dla zawodnika Fogo Unii Leszno nie tylko prestiż, ale i ogromne wyzwanie logistyczne. Jak wynika z informacji docierających z obozu żużlowca, Nazar jest już przygotowany na trudy cyklu. Zimą poczynił on spore inwestycje w sprzęt, a wsparcie sponsorów ma zapewnić mu stabilność finansową podczas walki o punkty w SGP.

Przed 20-letnim Ukraińcem teraz intensywny czas przygotowań i kompletowania teamu, w tym zatrudnienia zawodowego kierowcy, który odciąży jego ojca w dalekich podróżach po Europie. Kibice w Lesznie zacierają ręce – po raz pierwszy od lat ich wychowanek (przez licencję) i lider formacji juniorskiej stanie przed szansą wywalczenia medalu w najważniejszym cyklu świata jako pełnoprawny uczestnik.

