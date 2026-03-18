„Hello FIM Speedway Grand Prix”

Po fali domysłów wywołanych sensacyjną decyzją Taia Woffindena o postawieniu na zdrowie i wycofaniu się z walki o medale IMŚ, głos zabrał sam zainteresowany. Nazar Parnitskyi za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał kibicom radosną nowinę.

„Mogę już oficjalnie podzielić się tą informacją! W sezonie 2026 będę stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix. To dla mnie ogromna motywacja i kolejny ważny krok w sportowej drodze” – ogłosił uradowany zawodnik.

Dla młodego reprezentanta „Byków” to nie tylko spełnienie marzeń, ale też szansa na rywalizację z absolutnie najlepszymi żużlowcami globu na stałych zasadach.

Błyskawiczny awans mistrza świata juniorów

Droga Parnitskyiego do elity jest jedną z najszybszych w ostatnich latach. Jeszcze wczoraj (17.03) przypominaliśmy o jego fenomenalnym sezonie 2025, który zwieńczył tytułem Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów. Dziś wiadomo już, że jako pierwszy rezerwowy z listy nominowanych, w pełni wykorzystał szansę, jaką otworzyła przed nim rezygnacja „Tajskiego”.

Sukces ten nie byłby możliwy bez ogromnego wsparcia zaplecza. Parnitskyi w swoich podziękowaniach nie zapomniał o osobach, które towarzyszyły mu w drodze na szczyt:

„Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną i wspierają mnie na każdym etapie tej drogi. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe”.

Zbrojenie w Lesznie trwa

Awans do Grand Prix to dla zawodnika Fogo Unii Leszno nie tylko prestiż, ale i ogromne wyzwanie logistyczne. Jak wynika z informacji docierających z obozu żużlowca, Nazar jest już przygotowany na trudy cyklu. Zimą poczynił on spore inwestycje w sprzęt, a wsparcie sponsorów ma zapewnić mu stabilność finansową podczas walki o punkty w SGP.

Przed 20-letnim Ukraińcem teraz intensywny czas przygotowań i kompletowania teamu, w tym zatrudnienia zawodowego kierowcy, który odciąży jego ojca w dalekich podróżach po Europie. Kibice w Lesznie zacierają ręce – po raz pierwszy od lat ich wychowanek (przez licencję) i lider formacji juniorskiej stanie przed szansą wywalczenia medalu w najważniejszym cyklu świata jako pełnoprawny uczestnik.

Oszukiwali "Na Legendę" wpadli w Elblągu