Futsaliści z Leszna już wygrywają

Wymagający przeciwnik

Po pokonaniu zespołu We-Met Futsal Club Sierakowice zespół z Leszna udał się za miedzę, a dokładnie do Pniew, gdzie zmierzył się ze swoim starym, dobrym znajomym znanym nie tylko z rozgrywek ligowych, ale i właśnie z takich towarzyskich potyczek.

Red Dragons to zawsze wymagający przeciwnik, choć ostatnio lepszy bilans tych spotkań mają Leszczynianie. Także tym razem, choć rezultat nie był w tym wypadku najważniejszy wszystko zakończyło się sukcesem drużyna, którą prowadzi Sergio Neves. Prowadzenie GI Malepszy Futsal Leszno dał w 9 minucie nowy nabytek zespołu – Łotysz – Renarts Udris. Kolejne bramki padały już po przerwie. Na 2:0 podwyższył Albert Betowski, a po strzale Arkadiusza Szypczyńskiego w 28 minucie było już 3:0 dla gości z Leszna. Red Dragons dążył do choćby zdobycia honorowego gola i to udało im się na 5 sekund przed końcem tej towarzyskiej potyczki, co przełożyło się na końcowe zwycięstwo naszego drużyny 3:1.

Kolejny, już trzeci test w najbliższą sobotę w Poznaniu, gdzie rywalem będzie miejscowa Wiara Lecha.

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