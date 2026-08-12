Dramat w internacie

18-latek jest mieszkańcem pow. wołowskiego. Akt oskarżenia obejmuje okres od 6 do 23 stycznia br. roku. Wszystko działo się w internacie jednej ze szkół na terenie powiatu wschowskiego, w którym zakwaterowany był sprawca i jego ofiara. O piekle, którego doświadczył chłopak powiadomiła policję jego matka.

Oskarżonemu zarzucono, że (…) wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami nieletnimi, znęcał się fizycznie oraz psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny, małoletnim cierpiącym na autyzm, poprzez uderzenie go ręką w głowę kopanie go w krocze, popychanie, polewanie wodą z barwnikiem, rozpylanie dezodorantu, a następnie podpalenie rozpylonej w kierunku pokrzywdzonego wiązki gazu, rzucanie podpaloną piłeczką, zamykanie w łazience, poniżanie, nagrywanie bez jego zgody telefonem komórkowym, w tym także podczas przebierania się przez pokrzywdzonego, a następnie przekazywanie w ten sposób utworzonych nagrań i zdjęć na zamkniętej grupie w mediach społecznościowych, obrażanie słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, niszczenie pościeli – opisuje Ewa Antonowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Małoletni doświadczał przemocy także od dwóch innych nastolatków, mieszkańców pow. wałbrzyskiego i kamiennogórskiego. Odpowiedzą oni za to przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Za znęcanie się nad osobą nieporadną 18-latkowi grozi kara do 8 lat więzienia.

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