Szokujące zachowania w internacie w powiecie wschowskim. 18-latek znęcał się nad niepełnosprawnym

Joanna Haliasz
2026-08-12 10:18

Prokurator rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 18-latkowi, który znęcał się nad niepełnosprawnym chłopcem. Nastolatek był między innymi bity, poniżany, a także nagrywany telefonem komórkowym. Nagrania krążyły w sieci. Wszystko działo się na terenie internatu jednej ze szkół w pow. wschowskim.

Ceglany budynek Prokuratury Rejonowej we Wschowie. O zarzutach dla 18-latka przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: google.com/ Materiały prasowe

Dramat w internacie

18-latek jest mieszkańcem pow. wołowskiego. Akt oskarżenia obejmuje okres od 6 do 23 stycznia br. roku. Wszystko działo się w internacie jednej ze szkół na terenie powiatu wschowskiego, w którym zakwaterowany był sprawca i jego ofiara. O piekle, którego doświadczył chłopak powiadomiła policję jego matka. 

Oskarżonemu  zarzucono, że (…) wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami nieletnimi, znęcał się fizycznie oraz psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny, małoletnim cierpiącym na autyzm, poprzez uderzenie go ręką w głowę kopanie go w krocze, popychanie, polewanie wodą z barwnikiem,  rozpylanie dezodorantu, a następnie podpalenie rozpylonej w kierunku pokrzywdzonego wiązki gazu, rzucanie podpaloną piłeczką, zamykanie w łazience, poniżanie, nagrywanie bez jego zgody telefonem komórkowym, w tym także podczas przebierania się przez pokrzywdzonego, a następnie przekazywanie w ten sposób utworzonych nagrań i  zdjęć  na zamkniętej grupie w mediach społecznościowych, obrażanie słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, niszczenie pościeli – opisuje Ewa Antonowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Małoletni doświadczał przemocy także od dwóch innych nastolatków, mieszkańców pow. wałbrzyskiego i kamiennogórskiego. Odpowiedzą oni za to przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Za znęcanie się nad osobą nieporadną 18-latkowi grozi kara do 8 lat więzienia. 

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