Najlepsze jeziora w okolicach Leszna: Gdzie szukać okazów?
Wybór odpowiedniego akwenu w powiecie leszczyńskim zależy od preferowanej metody połowu oraz poszukiwanych gatunków.
- Jezioro Dominickie (Boszkowskie): To najczystszy i najgłębszy zbiornik w regionie (17,1 m głębokości). Jest to jedyne jezioro w województwie, w którym występuje sielawa. Wędkarze mogą liczyć tu również na duże leszcze, liny oraz drapieżniki – potężne okonie i szczupaki.
- Jezioro Wonieść: Ten potężny zbiornik retencyjny o powierzchni 777 ha słynie z bardzo dużych i masywnych okazów ryb. Prym wiodą tu sandacze i jazie, ale występują także węgorze, karpie i wzdręgi. Ciekawostką historyczną jest fakt, że w 2007 roku wyłowiono tu piranie.
- Jezioro Łoniewskie (Osieckie): Położone zaledwie 10 km od Leszna, jest typowym jeziorem sandaczowym. Oprócz sandacza, który jest wiodącym drapieżnikiem, w wodach tych żyją węgorze, leszcze, liny oraz amury.
- Jezioro Krzyckie Wielkie (Gołanickie): Atrakcyjne zwłaszcza dla spinningistów. W jego czystych wodach z twardym dnem można spotkać szczupaki, okonie, sandacze, a nawet sumy i duże węgorze.
Jakie ryby biorą w leszczyńskich wodach?
Różnorodność ichtiofauny w regionie pozwala na udane połowy przez większą część roku. W lokalnych jeziorach i rzekach najczęściej występują:
- Ryby spokojnego żeru: leszcz, płoć, krąp, lin, karp, amur oraz karaś srebrzysty i pospolity.
- Drapieżniki: szczupak, sandacz, okoń, węgorz, sum, a w niektórych kanałach także jaź i boleń.
Niezbędne formalności i opłaty w 2026 roku
Aby legalnie wędkować na wodach powiatu leszczyńskiego, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, gdyż gospodarzami większości akwenów jest Okręg PZW w Poznaniu.
- Karta wędkarska: Dokument wydawany jest przez Starostę Leszczyńskiego dla mieszkańców powiatu. Opłata za wydanie karty wynosi 10 zł.
- Legitymacja członka PZW: Wymagane jest posiadanie aktualnych składek członkowskich na dany rok.
- Zezwolenie: Należy wykupić zezwolenie na amatorski połów ryb (z brzegu lub z łodzi).
- Rejestracja łodzi: Jeśli planujesz łowić ze środków pływających, sprzęt musi zostać zarejestrowany w Starostwie Powiatowym (koszt zaświadczenia to 17 zł).
Egzaminy na kartę wędkarską w Kole PZW nr 183 Leszno-Miasto odbywają się zazwyczaj w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 16:00–18:00.
Ważne ograniczenia i okresy ochronne
Wędkarze muszą pamiętać o lokalnych przepisach, które mają na celu ochronę naturalnych tarlisk.
- Zakaz wędkowania z urządzeń hydrotechnicznych: Na wielu jeziorach (m.in. Drzeczkowskim, Witosławskim, Wojnowickim i Wonieskim) obowiązuje bezwzględny zakaz łowienia z zapór i wałów.
- Obręby ochronne: Na wielu jeziorach wyznaczono strefy całkowitego zakazu połowu w okresach wiosenno-letnich. Przykładowo, na Jeziorze Dominickim obręb ochronny (zatoka południowa) obowiązuje od 1 marca do 15 lipca (lub według wykazu PZW od 1 stycznia do 30 kwietnia). Podobne strefy wyznaczono na jeziorach: Małym, Drzeczkowskim czy Witosławskim.
- Łowiska "Złów i Wypuść": Dla wędkarzy sportowych dostępne są akweny z całkowitym zakazem zabierania ryb, jak np. Łowisko Madagaskar w Dzięczynie czy zbiornik w Jaraczewie.