Najlepsze jeziora w okolicach Leszna: Gdzie szukać okazów?

Wybór odpowiedniego akwenu w powiecie leszczyńskim zależy od preferowanej metody połowu oraz poszukiwanych gatunków.

Jezioro Dominickie (Boszkowskie): To najczystszy i najgłębszy zbiornik w regionie (17,1 m głębokości). Jest to jedyne jezioro w województwie, w którym występuje sielawa. Wędkarze mogą liczyć tu również na duże leszcze, liny oraz drapieżniki – potężne okonie i szczupaki.

Jezioro Wonieść: Ten potężny zbiornik retencyjny o powierzchni 777 ha słynie z bardzo dużych i masywnych okazów ryb . Prym wiodą tu sandacze i jazie, ale występują także węgorze, karpie i wzdręgi. Ciekawostką historyczną jest fakt, że w 2007 roku wyłowiono tu piranie.

Jezioro Łoniewskie (Osieckie): Położone zaledwie 10 km od Leszna, jest typowym jeziorem sandaczowym. Oprócz sandacza, który jest wiodącym drapieżnikiem, w wodach tych żyją węgorze, leszcze, liny oraz amury.

Jezioro Krzyckie Wielkie (Gołanickie): Atrakcyjne zwłaszcza dla spinningistów. W jego czystych wodach z twardym dnem można spotkać szczupaki, okonie, sandacze, a nawet sumy i duże węgorze.

Jakie ryby biorą w leszczyńskich wodach?

Różnorodność ichtiofauny w regionie pozwala na udane połowy przez większą część roku. W lokalnych jeziorach i rzekach najczęściej występują:

Ryby spokojnego żeru: leszcz, płoć, krąp, lin, karp, amur oraz karaś srebrzysty i pospolity.

Drapieżniki: szczupak, sandacz, okoń, węgorz, sum, a w niektórych kanałach także jaź i boleń.

Niezbędne formalności i opłaty w 2026 roku

Aby legalnie wędkować na wodach powiatu leszczyńskiego, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, gdyż gospodarzami większości akwenów jest Okręg PZW w Poznaniu.

Karta wędkarska: Dokument wydawany jest przez Starostę Leszczyńskiego dla mieszkańców powiatu. Opłata za wydanie karty wynosi 10 zł.

Legitymacja członka PZW: Wymagane jest posiadanie aktualnych składek członkowskich na dany rok.

Zezwolenie: Należy wykupić zezwolenie na amatorski połów ryb (z brzegu lub z łodzi).

Rejestracja łodzi: Jeśli planujesz łowić ze środków pływających, sprzęt musi zostać zarejestrowany w Starostwie Powiatowym (koszt zaświadczenia to 17 zł).

Egzaminy na kartę wędkarską w Kole PZW nr 183 Leszno-Miasto odbywają się zazwyczaj w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 16:00–18:00.

Ważne ograniczenia i okresy ochronne

Wędkarze muszą pamiętać o lokalnych przepisach, które mają na celu ochronę naturalnych tarlisk.

Zakaz wędkowania z urządzeń hydrotechnicznych: Na wielu jeziorach (m.in. Drzeczkowskim, Witosławskim, Wojnowickim i Wonieskim) obowiązuje bezwzględny zakaz łowienia z zapór i wałów.

Zakaz wędkowania z urządzeń hydrotechnicznych: Na wielu jeziorach (m.in. Drzeczkowskim, Witosławskim, Wojnowickim i Wonieskim) obowiązuje bezwzględny zakaz łowienia z zapór i wałów. Obręby ochronne: Na wielu jeziorach wyznaczono strefy całkowitego zakazu połowu w okresach wiosenno-letnich. Przykładowo, na Jeziorze Dominickim obręb ochronny (zatoka południowa) obowiązuje od 1 marca do 15 lipca (lub według wykazu PZW od 1 stycznia do 30 kwietnia). Podobne strefy wyznaczono na jeziorach: Małym, Drzeczkowskim czy Witosławskim.

Łowiska "Złów i Wypuść": Dla wędkarzy sportowych dostępne są akweny z całkowitym zakazem zabierania ryb, jak np. Łowisko Madagaskar w Dzięczynie czy zbiornik w Jaraczewie.

