Nowy łącznik

Chodzi o odcinek ulicy Trojanowskiego o długości 170 metrów, łączący się z ulicą Wolińską. To gruntowa droga przebiegająca między polami.

- Do tej pory wykonane zostały już dwa etapy budowy. Teraz czas na kolejny odcinek – 170 metrów nowej drogi, która doprowadzi ulicę Trojanowskiego praktycznie do samej ul. Wolińskiej. Ostatni, około 10-metrowy fragment zostanie tymczasowo wykonany z destruktu asfaltowego. To rozwiązanie przejściowe, ponieważ docelowo ulica połączy się z Wolińską poprzez nowe rondo – informuje leszczyński magistrat.

Na ogłoszony przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, ale mieszcząca się w zakładanym budżecie na inwestycję. Złożyło ją Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna z ofertą ponad 248,5 tys. złotych brutto. Po sprawdzeniu oferty i podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 30 dni na jej zbudowanie.

- Zależy nam na tym, aby nowa droga była gotowa jeszcze przed Antidotum Airshow – podkreśla Miasto.

To będą kolejne prace na ulicy Trojanowskiego w Lesznie w tym roku. Niedawno wzdłuż wybudowanego wcześniej odcinka posadzono kilkadziesiąt miododajnych lip drobnolistnych. Docelowo będzie rosło tam 150 drzew.

