Platan klonolistny: Najstarszy gigant Wielkopolski

W pałacowym parku rośnie prawdziwy król drzew – najstarszy w Wielkopolsce i jeden z najstarszych w Polsce platan klonolistny. Jego wiek szacuje się na około 250 lat, a potężny pień ma obwód blisko 800 cm. Choć w 2018 roku drzewo straciło swój główny konar, jego 30-metrowa sylwetka wciąż dominuje nad okolicą. Aby chronić tego pomnikowego giganta, otoczono go płotem, a ubytki zabezpieczono specjalną blachą. Spacerując po parku, warto odszukać także Dąb Papieski, który wyrósł z żołędzi dębu „Chrobry”, poświęconych przez Jana Pawła II.

Trójkątny Pałac: Architektoniczna zagadka masonów

Tuż obok platana wznosi się Pałac Sułkowskich, wybudowany w połowie XVIII wieku na planie trójkąta równobocznego. To jeden z zaledwie dwóch takich obiektów w całej Europie. Nietypowy kształt to nie przypadek – jest on głęboko zakorzeniony w symbolice masońskiej, oznaczając triadę siły, piękna i mądrości. Prawdziwe skarby kryją się jednak pod ziemią. W piwnicach pałacu znajduje się tzw. sala terrena – sztuczna grota skalna ozdobiona płaskorzeźbami przedstawiającymi nieociosane kamienie, jaszczurki i chrabąszcze. To właśnie tutaj książę Aleksander Józef Sułkowski miał gościć członków loży wolnomularskiej.

Legenda o Diabelskim Rowie i zatopionym kościele

Włoszakowice i okolice słyną z niezwykłych opowieści. Jedna z nich mówi o Diabelskim Rowie – niedokończonym przekopie między jeziorami, który miał wykopać czart, by pomóc pewnemu rycerzowi zdobyć rękę ukochanej Świetłany. Inna legenda opowiada o dawnym kościele na Jeziorze Krzyckim, który za grzechy mieszkańców zapadł się pod wodę – podobno podczas burzy wciąż można usłyszeć bicie jego dzwonów z głębin.

Dom słynnego kompozytora

Włoszakowice to także miejsce narodzin Karola Kurpińskiego, wybitnego polskiego kompozytora i dyrektora warszawskiej opery. W jednym z budynków pałacowych działa muzeum poświęcone jego pamięci, gdzie można zobaczyć m.in. zabytkowy fortepian i pamiątkowe stroje operowe.

Informacje praktyczne:

Zwiedzanie: Pałac pełni obecnie funkcję Urzędu Gminy i można go zwiedzać w dni robocze, a Salę Trójkątną i grotę masońską warto zobaczyć podczas specjalnych wieczornych spacerów z kustoszem.

Aktywność: Okolica oferuje ponad 44 km tras rowerowych (Trasa nr 19), które prowadzą przez malownicze leśniczówki i rezerwaty przyrody.

Wydarzenia: W miejscowości regularnie odbywają się koncerty muzyki polskiej oraz regaty żeglarskie na pobliskich jeziorach.

