Walka o punkty i bonus na Smoczyku

W drugim piątkowym spotkaniu na leszczyńskim Smoczyku dojdzie do bardzo interesującej potyczki pomiędzy czwartą w tabeli FOGO Unią Leszno, a aktualnym mistrzem Polski – trzecią w tabeli PRES Grupą Deweloperską Toruń. W tabeli oba zespoły dzieli więc jedno miejsce i tylko dwa punkty. Na Motoarenie na początku sezonu Anioły musiały mocno powalczyć o swoje i dopiero na finiszu zdołały zatrzymać Byki, wygrywając zaledwie 46:44. Taki wynik i 2-punktowa zaliczka ekipy trenera Piotra Barona daje obu zespołom w rewanżu szanse na powalczenie o pełną pulę.

To, że zespół z Wielkopolski przegrał tylko różnicą dwóch punktów nie ustawia wcale Byków w roli faworyta. Trudno go w tej dwójce wskazać. Oba zespoły na pewno liczą na to samo, czyli na punkty. Torunianie to konstelacja gwiazd z Dudkiem, Sajfutdinowem, Lambertem i Michelsenem na czele. Bez wątpienia gospodarzy czeka arcytrudne zadanie, ale większość kibiców w Lesznie ma nadzieję na wygraną swojej drużyny za 3 punkty. Gdyby tak się stało, to FOGO Unia przeskoczy Torunian w tabeli i jeszcze bardziej zbliży się do ewentualnej fazy play-off, czyli czołowej czwórki.

Awizowane składy na mecz rewanżowy

W składach bez zaskoczeń. Obie drużyny pojadą w następujących składach:

FOGO Unia Leszno:

Grzegorz Zengota

Janusz Kołodziej

Benjamin Cook

Keynan Rew

Piotr Pawlicki

Nazar Parnitskyi

Kacper Mania

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

Patryk Dudek

Robert Lambert

Norick Bloedorn

Mikkel Michelsen

Emil Sajfutdinow

Antoni Kawczyński

Mikołaj Duchiński

Na trybunach stadionu Smoczyka zasiąść rekordowa liczba kibiców. Warto wybrać sie wcześniej, by nie stać w kolejkach pod bramkami.