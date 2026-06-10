Królewskie miasto, królewskie nazwisko
Mówiąc o Lesznie, nie sposób pominąć rodu Leszczyńskich herbu Wieniawa. To właśnie oni byli właścicielami miasta, a ich potęga sięgnęła zenitu w XVIII wieku, gdy Stanisław Leszczyński został królem Polski, a jego córka Maria – królową Francji. Choć dziś nazwisko Leszczyński zajmuje 103. miejsce w ogólnopolskim rankingu (nosi je ponad 24 tys. osób), to jego historyczne serce bije właśnie tutaj.
Leszczyńskie TOP 5: Kto rządzi w mieście?
Według danych statystycznych, pierwsza piątka najpopularniejszych nazwisk w samym Lesznie prezentuje się następująco:
- Nowak (820 osób)
- Ratajczak (518 osób)
- Kaczmarek (469 osób)
- Skrzypczak (399 osób)
- Wojciechowski (376 osób)
Zwraca uwagę wysoka pozycja nazwiska Skrzypczak oraz Maćkowiak (miejsce 6.), które w skali ogólnopolskiej są znacznie rzadsze, a w Lesznie stanowią fundament lokalnej tożsamości.
Regionalne „perełki”: Nazwiska, których nie znajdziesz wszędzie
Jeśli nazywasz się Prałat, Glapiak lub Musielak, prawdopodobieństwo, że Twoi przodkowie pochodzą z regionu leszczyńskiego, jest ogromne. W samym Lesznie nazwisko Glapiak zajmuje wysokie 20. miejsce, a Prałat 38. To nazwiska, które rzadko pojawiają się w czołówkach rankingów w innych częściach Polski, co czyni je unikalnymi dla tego regionu.
Sąsiedzi zza miedzy: Gostyń i Kościan
Region leszczyński to także powiaty ościenne, które mają swoich własnych rekordzistów:
- W powiecie kościańskim nazwisko Ratajczak depcze po piętach Nowakowi (902 osoby o tym nazwisku!). Bardzo silną pozycję ma tu również nazwisko Konieczny, które w rankingu powiatowym zajmuje wysokie 7. miejsce.
- W powiecie gostyńskim zaskakuje drugie miejsce nazwiska Andrzejewski (802 osoby), które wyprzedza nawet popularnego w Wielkopolsce Kaczmarka.
Nazwiska w regionie leszczyńskim często kończą się na -ak (np. Walkowiak, Bartkowiak), co jest typowe dla południowej Wielkopolski i wskazuje na dawną formę tworzenia nazwisk odimiennych (syn Walka, syn Bartka).
Czy Twoje nazwisko znajduje się na liście? Nawet jeśli nie jesteś w pierwszej dziesiątce, pamiętaj, że w Polsce istnieje ponad 500 tysięcy unikalnych nazwisk. Każde z nich to „kapsuła czasu”, która może skrywać historię o zawodzie Twojego przodka, jego cechach charakteru lub miejscu, z którego przybył do regionu leszczyńskiego przed wiekami.
źródła: https://www.polskienazwiska.pl/ https://repozytorium.amu.edu.pl/ https://zpe.gov.pl/a/wazne-rody-w-historii-polski-leszczynscy/ https://pl.wikipedia.org/