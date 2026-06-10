Królewskie miasto, królewskie nazwisko

Mówiąc o Lesznie, nie sposób pominąć rodu Leszczyńskich herbu Wieniawa. To właśnie oni byli właścicielami miasta, a ich potęga sięgnęła zenitu w XVIII wieku, gdy Stanisław Leszczyński został królem Polski, a jego córka Maria – królową Francji. Choć dziś nazwisko Leszczyński zajmuje 103. miejsce w ogólnopolskim rankingu (nosi je ponad 24 tys. osób), to jego historyczne serce bije właśnie tutaj.

Leszczyńskie TOP 5: Kto rządzi w mieście?

Według danych statystycznych, pierwsza piątka najpopularniejszych nazwisk w samym Lesznie prezentuje się następująco:

Nowak (820 osób)

(820 osób) Ratajczak (518 osób)

(518 osób) Kaczmarek (469 osób)

(469 osób) Skrzypczak (399 osób)

(399 osób) Wojciechowski (376 osób)

Zwraca uwagę wysoka pozycja nazwiska Skrzypczak oraz Maćkowiak (miejsce 6.), które w skali ogólnopolskiej są znacznie rzadsze, a w Lesznie stanowią fundament lokalnej tożsamości.

Regionalne „perełki”: Nazwiska, których nie znajdziesz wszędzie

Jeśli nazywasz się Prałat, Glapiak lub Musielak, prawdopodobieństwo, że Twoi przodkowie pochodzą z regionu leszczyńskiego, jest ogromne. W samym Lesznie nazwisko Glapiak zajmuje wysokie 20. miejsce, a Prałat 38. To nazwiska, które rzadko pojawiają się w czołówkach rankingów w innych częściach Polski, co czyni je unikalnymi dla tego regionu.

Sąsiedzi zza miedzy: Gostyń i Kościan

Region leszczyński to także powiaty ościenne, które mają swoich własnych rekordzistów:

W powiecie kościańskim nazwisko Ratajczak depcze po piętach Nowakowi (902 osoby o tym nazwisku!). Bardzo silną pozycję ma tu również nazwisko Konieczny, które w rankingu powiatowym zajmuje wysokie 7. miejsce.

nazwisko Ratajczak depcze po piętach Nowakowi (902 osoby o tym nazwisku!). Bardzo silną pozycję ma tu również nazwisko Konieczny, które w rankingu powiatowym zajmuje wysokie 7. miejsce. W powiecie gostyńskim zaskakuje drugie miejsce nazwiska Andrzejewski (802 osoby), które wyprzedza nawet popularnego w Wielkopolsce Kaczmarka.

Nazwiska w regionie leszczyńskim często kończą się na -ak (np. Walkowiak, Bartkowiak), co jest typowe dla południowej Wielkopolski i wskazuje na dawną formę tworzenia nazwisk odimiennych (syn Walka, syn Bartka).

Czy Twoje nazwisko znajduje się na liście? Nawet jeśli nie jesteś w pierwszej dziesiątce, pamiętaj, że w Polsce istnieje ponad 500 tysięcy unikalnych nazwisk. Każde z nich to „kapsuła czasu”, która może skrywać historię o zawodzie Twojego przodka, jego cechach charakteru lub miejscu, z którego przybył do regionu leszczyńskiego przed wiekami.

źródła: https://www.polskienazwiska.pl/ https://repozytorium.amu.edu.pl/ https://zpe.gov.pl/a/wazne-rody-w-historii-polski-leszczynscy/ https://pl.wikipedia.org/