Nowak, Ratajczak, a może... Prałat? Sprawdź, co Twoje nazwisko mówi o „leszczyńskich” korzeniach

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-10 12:04

Czy wiesz, że Twoje nazwisko może być jak bilet do przeszłości? Region leszczyński to jedno z najbardziej specyficznych miejsc na mapie Polski pod względem genealogii. Choć w całym kraju dominuje nazwisko Nowak, to właśnie w Lesznie i okolicznych powiatach – gostyńskim i kościańskim – lokalne rankingi wyglądają zupełnie inaczej.

Najpopularniejsze nazwiska w regionie leszczyńskim

i

Autor: Tomek Szymlet/AI

Królewskie miasto, królewskie nazwisko

Mówiąc o Lesznie, nie sposób pominąć rodu Leszczyńskich herbu Wieniawa. To właśnie oni byli właścicielami miasta, a ich potęga sięgnęła zenitu w XVIII wieku, gdy Stanisław Leszczyński został królem Polski, a jego córka Maria – królową Francji. Choć dziś nazwisko Leszczyński zajmuje 103. miejsce w ogólnopolskim rankingu (nosi je ponad 24 tys. osób), to jego historyczne serce bije właśnie tutaj.

Leszczyńskie TOP 5: Kto rządzi w mieście?

Według danych statystycznych, pierwsza piątka najpopularniejszych nazwisk w samym Lesznie prezentuje się następująco:

  • Nowak (820 osób)
  • Ratajczak (518 osób)
  • Kaczmarek (469 osób)
  • Skrzypczak (399 osób)
  • Wojciechowski (376 osób)

Zwraca uwagę wysoka pozycja nazwiska Skrzypczak oraz Maćkowiak (miejsce 6.), które w skali ogólnopolskiej są znacznie rzadsze, a w Lesznie stanowią fundament lokalnej tożsamości.

Polecany artykuł:

Nowy Akwawit w Lesznie rośnie w oczach. Znamy datę otwarcia i listę atrakcji!

Regionalne „perełki”: Nazwiska, których nie znajdziesz wszędzie

Jeśli nazywasz się Prałat, Glapiak lub Musielak, prawdopodobieństwo, że Twoi przodkowie pochodzą z regionu leszczyńskiego, jest ogromne. W samym Lesznie nazwisko Glapiak zajmuje wysokie 20. miejsce, a Prałat 38. To nazwiska, które rzadko pojawiają się w czołówkach rankingów w innych częściach Polski, co czyni je unikalnymi dla tego regionu.

Sąsiedzi zza miedzy: Gostyń i Kościan

Region leszczyński to także powiaty ościenne, które mają swoich własnych rekordzistów:

  • W powiecie kościańskim nazwisko Ratajczak depcze po piętach Nowakowi (902 osoby o tym nazwisku!). Bardzo silną pozycję ma tu również nazwisko Konieczny, które w rankingu powiatowym zajmuje wysokie 7. miejsce.
  • W powiecie gostyńskim zaskakuje drugie miejsce nazwiska Andrzejewski (802 osoby), które wyprzedza nawet popularnego w Wielkopolsce Kaczmarka.

Nazwiska w regionie leszczyńskim często kończą się na -ak (np. Walkowiak, Bartkowiak), co jest typowe dla południowej Wielkopolski i wskazuje na dawną formę tworzenia nazwisk odimiennych (syn Walka, syn Bartka).

Czy Twoje nazwisko znajduje się na liście? Nawet jeśli nie jesteś w pierwszej dziesiątce, pamiętaj, że w Polsce istnieje ponad 500 tysięcy unikalnych nazwisk. Każde z nich to „kapsuła czasu”, która może skrywać historię o zawodzie Twojego przodka, jego cechach charakteru lub miejscu, z którego przybył do regionu leszczyńskiego przed wiekami.

źródła: https://www.polskienazwiska.pl/ https://repozytorium.amu.edu.pl/ https://zpe.gov.pl/a/wazne-rody-w-historii-polski-leszczynscy/ https://pl.wikipedia.org/

Polecany artykuł:

Bohater z kosiarką w Lesznie. Robi to za darmo, by miasto było piękne: „Lepiej …
Leszno, którego już nie ma. Rozpoznajesz te miejsca i budynki?
Pytanie 1 z 10
W 1944 roku wyburzono mury kościoła św. Szczepana. Świątynia znajdowała się przy ulicy:
Mury kościoła św. Szczepana