Porażka w hali Trapez: Rekord Bielsko-Biała za mocny

Po porażce w pierwszym spotkaniu z Rekordem Bielsko-Biała 1:3, nasz zespół musiał wygrać drugi mecz w hali Trapez, by pozostać w grze o półfinały. W rewanżu wszystko rozpoczęło się dobrze – w 8. minucie prowadzenie gospodarzom dał Gallego.

Niestety, później bardziej konkretni byli rywale, którzy już do przerwy wypracowali sobie komfortową sytuację. W 13., 15. i 18. minucie trafiali do leszczyńskiej bramki, a kropkę nad „i” postawili po przerwie za sprawą Vareli, który ustalił wynik spotkania na 1:4.

Podsumowanie sezonu Fogo Futsal Ekstraklasy

Leszczynianie ani razu nie znaleźli w tym sezonie sposobu na najbardziej utytułowany polski klub ostatnich lat. W rundzie zasadniczej przegrali oba spotkania, a teraz obie potyczki ćwierćfinałowe. Warto nadmienić, że to zespół Tomasza Trznadla przystępował do rywalizacji z uprzywilejowanej pozycji – po rundzie zasadniczej zajmował czwarte miejsce, podczas gdy Rekord był piąty.

W najważniejszych spotkaniach sezonu bielszczanie okazali się jednak lepsi i skuteczniejsi, zasłużenie awansując do półfinału.

Statystyki GI Malepszy Futsal Leszno

Drużyna z Wielkopolski zakończyła sezon, który mimo braku medalu, nie był zły. Statystyki leszczyńskich futsalistów w rundzie zasadniczej prezentują się następująco:

Mecze: 30

30 Punkty : 62

: 62 Bilans: 20 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek

