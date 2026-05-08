Zgłoszenie o pożarze w miejscowości Teklimyśl w pow. kościańskim wpłynęło do strażaków minionej nocy (7/ maja) ok. godz. 23:30. Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

- Po przyjeździe na miejsce i przeprowadzonym rozpoznaniem stwierdzono, że pali się budynek gospodarczy. Był to obiekt jednokondygnacyjny, murowany, o drewnianej konstrukcji dachu. Obok była stodoła, w której znajdowała się słoma. Strażacy podali prądy wody w natarciu na palący się obiekt, również w obronie na sąsiedni budynek stodoły. Dzięki pracy strażaków udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na stodołę. Po opanowaniu płomieni strażacy przystąpili do rozbiórki spalonej konstrukcji dachu. Została ona wyniesiona na zewnątrz, również spalone elementy z budynku zostały wyniesione, dodatkowo przelane wodą, aby wykluczyć możliwość ponownego zapalenia się - opisuje Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

W budynku zaparkowany był m.in. samochód oraz przechowywane były części samochodowe i rolnicze oraz narzędzia.

Prawdopodobną przyczyna pożaru mogła być wada instalacji elektrycznej. Wstępnie straty oszacowano na 80 tys. złotych.

Wielkopolskie Obchody Dnia Strażaka. Leszno 2025