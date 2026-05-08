W czwartek (07.05) Rada Miejska Leszna przegłosowała uchwałę, która oficjalnie powołuje do życia nową placówkę. Żłobek „Miś” ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców i brak wystarczającej liczby miejsc w systemie opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Konkretne wsparcie dla rodzin

Decyzja o utworzeniu publicznej placówki to nie tylko kwestia nowej tabliczki na budynku, ale przede wszystkim realna pomoc dla rodziców planujących powrót na rynek pracy. Władze miasta podkreślają, że nowoczesne miasto musi budować swoją przyszłość w oparciu o silną politykę prorodzinną.O znaczeniu tej inwestycji mówił Robert Fryz, Naczelnik Wydziału Edukacji:

„Utworzenie Żłobka Publicznego nr 1 »Miś« zapewni dodatkowe miejsca do opieki dzieciom, co jest kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa leszczyńskich rodzin”.

Żłobek przy ul. Jagiellońskiej ma rozpocząć swoją działalność od lipca 2026 roku.

