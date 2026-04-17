Oferty na stole

W ogłoszonym przez samorząd przetargu wystartowały dwie firmy. Rozpiętość cenowa ofert jest spora – opiewają one na kwoty od 1,5 do 2,5 miliona złotych. Obecnie urzędnicy weryfikują złożoną dokumentację pod kątem formalnym i prawnym.

Gra jest warta świeczki, ponieważ średnie miesięczne zapotrzebowanie basenu na energię cieplną wynosi aż 145 000 kWh. Przejście na system zasilany przez Ardagh Glass ma być dla budżetu miasta potężnym oddechem.

Rachunki niższe nawet o połowę

Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie ciepła odpadowego z huty. Dzięki temu rozwiązaniu gmina nie będzie musiała polegać wyłącznie na dotychczasowych, droższych źródłach energii.

„Dzięki realizacji tej inwestycji i zakupie ciepła od Ardagh Glass, samorząd będzie w stanie realnie zaoszczędzić od 30% do 50% na koszcie zakupu ciepła niezbędnego do ogrzania pływalni” – informują przedstawiciele gostyńskiego magistratu.

Finał jeszcze w tym roku

Zakres prac obejmuje nie tylko budowę samej sieci ciepłowniczej, ale także modernizację kotłowni OSiR oraz wykonanie specjalistycznego przyłącza na granicy z hutą. Jeśli procedury przetargowe i prace budowlane przebiegną zgodnie z planem, nowa instalacja zacznie działać jeszcze przed końcem 2026 roku.

Warzecha Kontra WITOLD ZEMBACZYŃSKI