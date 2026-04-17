Wielka przysięga w miejskiej oprawie

Najważniejszym punktem nadchodzącego czasu będzie uroczysta przysięga wojskowa zaplanowana na maj. Wojskowi chcą, aby po latach przerwy uroczystość opuściła mury koszar i odbyła się w przestrzeni publicznej. Ma to być wydarzenie o dużej skali, w którym udział weźmie nawet 130 żołnierzy oraz liczne jednostki ciężkiego sprzętu.

Major Michał Binek wskazuje na ogromny potencjał tej prezentacji:

„Będziemy chcieli zrobić tę przysięgę na mieście. Jeżeli to będzie przysięga całej 11. Dywizji, to proszę sobie wyobrazić, jaki to jest potencjał. Wjeżdżamy ciężkim sprzętem na rynek leszczyński. Być może wjedziemy Leopardem, być może wjedziemy Krabem, mamy Rosomaki i nasz sprzęt przeciwlotniczy najnowszej generacji”.

Kluczowym czynnikiem decydującym o wjeździe najcięższych maszyn, takich jak Leopardy, będzie stan nawierzchni rynku. Jednak biorąc pod uwagę plany jej rewitalizacji, jest szansa, że woskowi otrzymają na to zgodę.

Przeciwlotnicza „tarcza” na pokaz

Kolejnym ważnym punktem w kalendarzu będą sierpniowe obchody Święta Obrony Przeciwlotniczej. Leszno, jako ważny ośrodek tej formacji, gościć będzie jednostki z całego kraju. Oprócz oficjalnych uroczystości i koncertów orkiestry wojskowej, planowana jest szeroka ekspozycja techniki wojskowej, która ma uświadomić mieszkańcom, jak wygląda współczesny system obrony nieba.

„Wjedziemy całym sprzętem przeciwlotniczym, jaki jest na wyposażeniu Wojska Polskiego. To będzie potencjał do pokazania tego, że tę naszą kopułę przeciwlotniczą, ten parasol ochronny – mamy. Będziemy rozmawiali o tym, jak ta broń funkcjonuje, jaki jest potencjał regionu i jakie są kierunki rozwoju” – zaznacza mjr Binek.

Wydarzeniom towarzyszyć będą również sympozja naukowe z udziałem najwyższych dowódców oraz uroczystości rocznicowe, co w najbliższych miesiącach uczyni z Leszna jeden z najważniejszych punktów na militarnej mapie Polski.

