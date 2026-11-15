Zgłoszenie o wypadku w rejonie Sępienka wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 18:20. Z ustaleń wynika, że 58-letni kierowca hyundaia i30 jechał od strony Kamieńca w kierunku Kościana. W pewnym momencie na jezdnię wybiegło dzikie zwierzę i doszło do zderzenia.

Służby na miejscu, ruch wahadłowy

Autem podróżowały łącznie dwie osoby – mieszkaniec powiatu kościańskiego oraz pasażer. Żadna z nich nie ucierpiała i pomoc ratowników medycznych okazała się zbędna. Na miejscu interweniowały jednak wszystkie służby: strażacy z Kościana i Bonikowa, karetka pogotowia oraz policja. Zabezpieczenie miejsca kolizji wymagało wprowadzenia ruchu wahadłowego.