Uciekinierzy na kopytach

Do zdarzenia doszło w czwartek (12 listopada), około pół godziny po północy. Takiego widoku mundurowi z pewnością się nie spodziewali, a widzieli już niejedno.

Zauważyli trzy konie swobodnie poruszające się po parkingu jednego z marketów. Zwierzęta nie znajdowały się pod żadnym nadzorem, a ich obecność w takim miejscu mogła stwarzać zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i innych uczestników ruchu – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Funkcjonariusze postanowili zabezpieczyć zwierzęta. Do pomocy wezwali dzielnicowego, który ma duże doświadczenie w pracy z końmi podczas służby, a prywatnie sam je hoduje. Mundurowym udało się schwytać kopytnych uciekinierów.

Policjanci ustalili właściciela koni, który przyjechał na miejsce i przejął nad nimi opiekę. Jak się okazało, w nocy zwierzęta uszkodziły ogrodzenie padoku i wydostały się poza jego teren - mówi J. Lemański.

Właściciel koni został pouczony. Nocni zbiegowie wrócili na padok.

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