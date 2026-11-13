Mieszkanka powiatu wschowskiego nawiązała znajomość z rzekomym amerykańskim żołnierzem za pośrednictwem internetu. Nowy znajomy opowiadał jej o swojej służbie na misji, planach na przyszłość i życiu prywatnym.

Po kilkumiesięcznym korespondowaniu zapytał, czy może wysłać paczkę ze swoimi dokumentami na adres kobiety, gdyż planuje na emeryturze przeprowadzić się do Polski. Po wyrażeniu zgody pokrzywdzona otrzymała link do śledzenia paczki oraz numer telefonu do kuriera. Po kilku dniach otrzymała wiadomość z firmy kurierskiej, że należy opłacić cło za paczkę. Zgodnie z instrukcją przekazaną przez firmę, kobieta dokonała wpłaty na wskazany numer konta – mówi Marek Cieślakowski, z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Po kilkunastu dniach kobieta dowiedziała się, że aby otrzymać certyfikat na przewóz paczki musi dopłacić. Wykonała więc kolejną wpłatę na wskazany numer konta, po której dostała następną wiadomość od rzekomego przewoźnika, że kwota jest za niska i należy dokonać kolejnej wpłaty. Kobieta tak zrobiła. Po kilku miesiącach oszuści znów się odezwali informując, że nadal czekają na przelew.

Tym razem chcieli, aby gotówka była do nich wysłana paczką, podając adres paczkomatu i dane odbiorcy. Kobieta kolejny raz zastosowała się do instrukcji i nadała przesyłkę z pieniędzmi w środku. Trzy wiadomości informujące o tym, że firma nadal czeka na pieniądze potrzebne do wykupienia certyfikatu, docierały do pokrzywdzonej w przeciągu kilku miesięcy. Za każdym razem kobieta wysyłała paczki z gotówką do wskazanego paczkomatu. Łącznie przez kilkanaście miesięcy na konta i bezpośrednio do oszustów trafiło 170 tysięcy złotych – mówi M. Cieślakowski.

Policjanci ostrzegają - tak działają oszuści. Wykorzystują zaufanie, emocje i chęć nawiązania bliższej relacji. Zachowajmy czujność i nie pozwólmy, aby internetowa znajomość zakończyła się utratą oszczędności życia.