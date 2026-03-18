Indeks na punkty i nagrody

Tegoroczne spotkanie z kandydatami różni się od tradycyjnych prezentacji. Organizatorzy zdecydowali się na wprowadzenie elementów grywalizacji, aby zachęcić młodych ludzi do bezpośredniego kontaktu z kadrą i studentami.

„W tym roku postawiłyśmy na dobrą, motywacyjną zabawę, czyli grywalizację. Polega ona na tym, że za aktywność na stoiskach, udział w warsztatach czy zwiedzanie infrastruktury uczelni, uczestnicy zbierają punkty, które wpisują do otrzymanego indeksu” – wyjaśnia Bianka Krzyżosiak z ANS w Lesznie.

Punkty zbierane do specjalnego, jednodniowego indeksu pozwalają uczestnikom na odebranie wybranych nagród przygotowanych przez uczelnię.

Kierunki medyczne wciąż na szczycie popularności

Podczas wydarzenia kandydaci mogą odwiedzić stoiska wszystkich instytutów, gdzie czekają na nich wykładowcy oraz studenci gotowi odpowiedzieć na pytania dotyczące realiów nauki. Choć oferta uczelni jest szeroka, ale od lat pewne kierunki budzą szczególne zainteresowanie.

„Cały czas przodują kierunki medyczne: rehabilitacja oraz pielęgniarstwo. Czekamy na ostateczne wyniki z tego roku, ale mocną pozycję utrzymuje też pedagogika. W przypadku pozostałych ofert poziom zainteresowania jest wyrównany” – wylicza Bianka Krzyżosiak.

Przedstawicielka uczelni dodała również, że ANS stara się stale podnosić atrakcyjność kierunków technicznych i inżynierskich, które są kluczowe dla regionalnego rynku pracy.

Konkurencja na rynku edukacyjnym

Mimo statusu silnego ośrodka akademickiego w regionie, Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie musi konkurować nie tylko z dużymi miastami, takimi jak Poznań czy Wrocław, ale także z dynamicznie rozwijającymi się uczelniami w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim czy Głogowie. Według przedstawicieli placówki, kluczem do sukcesu jest dopasowanie programu studiów do wymagań pracodawców.