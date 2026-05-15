Koniec „taryfy ulgowej” od władz ligi

Choć Unia Leszno z powodzeniem rywalizuje w Ekstralidze Żużlowej, jej stadion korzystał dotychczas z pewnego rodzaju taryfy ulgowej. „Dotychczas stadion posiadał warunkową zgodę na organizację spotkań przy istniejącym oświetleniu” – wyjaśnia Maciej Grabianowski. Te czasy jednak mijają, a dalsze występy klubu na najwyższym szczeblu rozgrywek zostały ściśle uzależnione od dostosowania infrastruktury do rygorystycznych standardów

Będzie dwa razy jaśniej. Znamy konkretne liczby

Różnica między obecnym stanem a wymogami ligi jest ogromna. Dziś średnie natężenie światła na stadionie wynosi około 900 luksów. Po modernizacji parametry te muszą wzrosnąć dwukrotnie, aby spełnić wytyczne organizatora:

1800 luksów na torze żużlowym,

1200 luksów na płycie boiska.

Inwestycja ma charakter obligatoryjny i wynika bezpośrednio z regulacji Ekstraligi. Jak podkreśla Grabianowski, to zadanie „warunkuje możliwość dalszego uczestnictwa Unii Leszno w Ekstralidze Żużlowej”.

Dobre wieści z przetargu. Budżet jest bezpieczny

Wiadomo już, że modernizacja nie powinna zostać zablokowana przez brak funduszy. W postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty, a ich rozpiętość cenowa wynosi od 2,7 mln zł do 3,5 mln zł. Najważniejszą informacją dla mieszkańców i kibiców jest fakt, że wszystkie złożone propozycje mieszczą się w zaplanowanym budżecie.

Obecnie trwa szczegółowa analiza dokumentów pod kątem formalnym. Gdy tylko urzędnicy wybiorą wykonawcę, na „Smoczyku” rozpoczną się prace, które ostatecznie przypieczętują ligowy byt Unii Leszno w kontekście infrastrukturalnym.