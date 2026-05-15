Michał Szczygieł i IRA na początek. Co czeka publiczność?
Podczas dwudniowej imprezy w Rawiczu na scenie zaprezentują się Michał Szczygieł oraz zespół IRA. Eska Music Tour poprowadzą znani z anteny prezenterzy stacji ESKA i ESKA 2, w tym Kasia Węsierska (będzie w Rawiczu w niedzielę), Michu Sobkowski i Ola Kot. Oprócz występów na żywo, w mieście powstaną specjalne radiowe strefy z atrakcjami i oficjalnymi gadżetami.
W kolejnych tygodniach gigantyczna trasa koncertowa zawita m.in. do Obornik Śląskich, Ustronia Morskiego, Giżycka czy Ciechocinka. W całej Polsce przed publicznością wystąpią takie gwiazdy jak Agnieszka Chylińska, Bryska, Dawid Kwiatkowski, Dżem, T.LOVE, TEDE czy Paktofonika.
Jedyna taka rywalizacja w Europie: 24 godziny bez przerwy
Koncerty ESKA Music Tour zbiegają się w czasie ze sztandarową imprezą regionu. W ten sam weekend (16-17 maja) odbędzie się 14. edycja 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. To unikalny format w skali kraju i Europy, w którym zawodnicy rywalizują nieprzerwanie przez całą dobę.
Główną areną zmagań amatorów i zawodowców będą rawickie Planty Jana Pawła II. W programie tegorocznej edycji znalazło się aż 9 dyscyplin:
- Bieg sztafetowy oraz bieg indywidualny,
- Rawicka sztafeta rowerowa,
- Rawicka sztafeta pływacka,
- Nordic walking,
- Streetball,
- Tenis ziemny,
- Piłka nożna oraz siatkówka plażowa.
Dodajmy, że sobotni koncert Michała Szczygieła rozpocznie się o godzinie 21:00 a niedzielny występ zespołu IRA zaplanowano na 20:30. Wstęp wolny.