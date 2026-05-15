Michał Szczygieł i IRA na początek. Co czeka publiczność?

Podczas dwudniowej imprezy w Rawiczu na scenie zaprezentują się Michał Szczygieł oraz zespół IRA. Eska Music Tour poprowadzą znani z anteny prezenterzy stacji ESKA i ESKA 2, w tym Kasia Węsierska (będzie w Rawiczu w niedzielę), Michu Sobkowski i Ola Kot. Oprócz występów na żywo, w mieście powstaną specjalne radiowe strefy z atrakcjami i oficjalnymi gadżetami.

W kolejnych tygodniach gigantyczna trasa koncertowa zawita m.in. do Obornik Śląskich, Ustronia Morskiego, Giżycka czy Ciechocinka. W całej Polsce przed publicznością wystąpią takie gwiazdy jak Agnieszka Chylińska, Bryska, Dawid Kwiatkowski, Dżem, T.LOVE, TEDE czy Paktofonika.

Jedyna taka rywalizacja w Europie: 24 godziny bez przerwy

Koncerty ESKA Music Tour zbiegają się w czasie ze sztandarową imprezą regionu. W ten sam weekend (16-17 maja) odbędzie się 14. edycja 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. To unikalny format w skali kraju i Europy, w którym zawodnicy rywalizują nieprzerwanie przez całą dobę.

Główną areną zmagań amatorów i zawodowców będą rawickie Planty Jana Pawła II. W programie tegorocznej edycji znalazło się aż 9 dyscyplin:

Bieg sztafetowy oraz bieg indywidualny,

Rawicka sztafeta rowerowa,

Rawicka sztafeta pływacka,

Nordic walking,

Streetball,

Tenis ziemny,

Piłka nożna oraz siatkówka plażowa.

Dodajmy, że sobotni koncert Michała Szczygieła rozpocznie się o godzinie 21:00 a niedzielny występ zespołu IRA zaplanowano na 20:30. Wstęp wolny.

Michał Szczygieł | Sopot Top of the Top Festival