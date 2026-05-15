Oficjalny start trasy ESKA Music Tour. Widzimy się w weekend w Rawiczu!

Tomasz Szymlet
2026-05-15 12:08

W sobotę 16 maja wystartuje jedna z największych radiowych tras koncertowych w kraju – ESKA Music Tour. Na mapie projektu znalazło się ponad 20 miast, jednak to właśnie Rawicz został wybrany na oficjalne otwarcie całego cyklu. Przez dwa dni wielkopolskie miasto będzie gościć nie tylko topowych artystów, ale też unikalne w skali europejskiej wydarzenie sportowe.

Eska Music Tour

Autor: Radio Eska/ Materiały prasowe

Michał Szczygieł i IRA na początek. Co czeka publiczność?

Podczas dwudniowej imprezy w Rawiczu na scenie zaprezentują się Michał Szczygieł oraz zespół IRA. Eska Music Tour poprowadzą znani z anteny prezenterzy stacji ESKA i ESKA 2, w tym Kasia Węsierska (będzie w Rawiczu w niedzielę), Michu Sobkowski i Ola Kot. Oprócz występów na żywo, w mieście powstaną specjalne radiowe strefy z atrakcjami i oficjalnymi gadżetami. 

W kolejnych tygodniach gigantyczna trasa koncertowa zawita m.in. do Obornik Śląskich, Ustronia Morskiego, Giżycka czy Ciechocinka. W całej Polsce przed publicznością wystąpią takie gwiazdy jak Agnieszka Chylińska, Bryska, Dawid Kwiatkowski, Dżem, T.LOVE, TEDE czy Paktofonika.

Jedyna taka rywalizacja w Europie: 24 godziny bez przerwy

Koncerty ESKA Music Tour zbiegają się w czasie ze sztandarową imprezą regionu. W ten sam weekend (16-17 maja) odbędzie się 14. edycja 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. To unikalny format w skali kraju i Europy, w którym zawodnicy rywalizują nieprzerwanie przez całą dobę.

Główną areną zmagań amatorów i zawodowców będą rawickie Planty Jana Pawła II. W programie tegorocznej edycji znalazło się aż 9 dyscyplin:

  • Bieg sztafetowy oraz bieg indywidualny,
  • Rawicka sztafeta rowerowa,
  • Rawicka sztafeta pływacka,
  • Nordic walking,
  • Streetball,
  • Tenis ziemny,
  • Piłka nożna oraz siatkówka plażowa.

Dodajmy, że sobotni koncert Michała Szczygieła rozpocznie się o godzinie 21:00 a niedzielny występ zespołu IRA zaplanowano na 20:30. Wstęp wolny.

Michał Szczygieł | Sopot Top of the Top Festival
