Nowe życie kultowego budynku w Lesznie. Prezydent ogłasza ambitne plany rewitalizacji dawnej poczty

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-08-31 18:34

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli architektonicznych leszczyńskiej starówki – dawny budynek poczty przy ulicy Słowiańskiej – już wkrótce zyska nowe życie. O szczegółach ambitnych planów kompleksowej rewitalizacji poinformował w mediach społecznościowych prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki.

Jak przekazał włodarz miasta, nowy właściciel historycznego gmachu przedstawił szczegółową wizję, która odmieni oblicze tego wyjątkowego miejsca na mapie Leszna.

Rewitalizacyjny przełom na starówce. Co powstanie w dawnej poczcie?

Zgodnie z zaprezentowanymi planami, które przedstawił prezydent Grzegorz Rusiecki, w budynku powstanie około 70 mieszkań oraz lokale usługowe.

Inwestycja ma być prowadzona etapami. Prace rozpoczną się od kluczowych remontów zewnętrznych – odnowienia dachu oraz elewacji – a następnie obejmą wnętrza oraz otoczenie obiektu.

"To bardzo dobra wiadomość dla naszej starówki, która pięknieje nie tylko dzięki miejskim inwestycjom i modernizacji należących do miasta budynków. Ważną rolę odgrywają także miejskie dotacje na remonty elewacji oraz odważne, prywatne inwestycje, takie jak ta. Każdy odnowiony budynek to kolejny krok w kierunku piękniejszego i bardziej atrakcyjnego centrum Leszna.” napisał prezydent Rusiecki.

Zabytkowa kamienica dawnej poczty w Lesznie z napisem Poczta Polska. O jej rewitalizacji przeczytasz na Eska Leszno.
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