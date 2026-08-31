Jak przekazał włodarz miasta, nowy właściciel historycznego gmachu przedstawił szczegółową wizję, która odmieni oblicze tego wyjątkowego miejsca na mapie Leszna.

Rewitalizacyjny przełom na starówce. Co powstanie w dawnej poczcie?

Zgodnie z zaprezentowanymi planami, które przedstawił prezydent Grzegorz Rusiecki, w budynku powstanie około 70 mieszkań oraz lokale usługowe.

Inwestycja ma być prowadzona etapami. Prace rozpoczną się od kluczowych remontów zewnętrznych – odnowienia dachu oraz elewacji – a następnie obejmą wnętrza oraz otoczenie obiektu.

"To bardzo dobra wiadomość dla naszej starówki, która pięknieje nie tylko dzięki miejskim inwestycjom i modernizacji należących do miasta budynków. Ważną rolę odgrywają także miejskie dotacje na remonty elewacji oraz odważne, prywatne inwestycje, takie jak ta. Każdy odnowiony budynek to kolejny krok w kierunku piękniejszego i bardziej atrakcyjnego centrum Leszna.” napisał prezydent Rusiecki.

3