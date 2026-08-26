Co dokładnie powstanie i jak będą przebiegać prace?

Nowa trasa połączy rondo Antoniny z ulicą Gronowską i ma kluczowe znaczenie dla układu komunikacyjnego miasta – odciąży inne ulice i sprawi, że podróżowanie po Lesznie stanie się wygodniejsze. Prace ruszyły od odcinka położonego między rondem Antoniny a dawnymi torami PKP. Równolegle z budową samej drogi powstanie także kluczowy kolektor deszczowy w kierunku ulicy Gronowskiej.

Kierowcy, piesi oraz rowerzyści mogą liczyć na wysoki standard nowej trasy. W ramach inwestycji powstaną:

szeroka na 7 metrów jezdnia z dwoma pasami ruchu,

nowoczesna ścieżka pieszo-rowerowa,

nowe ronda w rejonie skrzyżowań, które zapewnią płynność i bezpieczeństwo jazdy.

Ile kosztuje budowa nowej drogi w Lesznie?

Całkowita wartość umowy na realizację tego zadania wynosi ponad 16 milionów złotych. Miasto nie musi jednak finansować tych prac w całości z własnego budżetu. Aż 8 milionów złotych to dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co mocno odciąża samorządową kasę i pozwala na sprawną realizację tak dużego projektu.

Mieszkańcy muszą uzbroić się jednak w cierpliwość, bo finał prac zaplanowany na połowę czerwca 2027 roku. Ale będzie warto poczekać bo nowa droga powinna rozładować korki w tej części miasta.

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